Tanto Fernando Alonso como Sebastian Vettel firmaron por una temporada con sus escuderías con opción a prolongar por otro año más su contrato. Dicha opción dependía más de ellos que de sus respectivos equipos y ambos han optado por continuar una campaña más en la Fórmula 1. En 2022 entrará en vigor el cambio de reglamento que está llamado a abrir el abanico de las victorias a nuevos coches y tanto Alonso como Vettel creen que tendrán opciones de volver a luchar por el Mundial.

«Tengo muchas ganas de pilotar la generación nueva de coches de Fórmula 1. Su apariencia es muy diferente y las reglas técnicas nuevas deberían darnos coches que puedan competir más de cerca que en los últimos tiempos», ha señalado Sebastian Vettel tras confirmarse su renovación con Aston Martin.

«Una competición más emocionante será genial para los pilotos y para los aficionados. Los cambios son tan grandes que cualquier equipo empezará desde un nuevo comienzo, así que será una gran oportunidad para Aston Martin. Creo en la fortaleza de nuestro nuevo y creciente equipo, así que tengo ganas de 2022», ha agregado el tetracampeón.

Vettel y Stroll seguirán siendo compañeros en Aston Martin

También se ha pronunciado al respecto Otmar Szafnauer, jefe del equipo Aston Martin, que ha hablado tanto de Sebastian Vettel como de Lance Stroll, que también ha sido confirmado para 2022: «Lance es uno de los pilotos más talentosos de la Fórmula 1 moderna, y a ese talento en bruto ahora está agregando una gran habilidad para las carreras. Y, por otro lado, está un cuatro veces campeón del mundo, que ha estado en 271 grandes premios, de los cuales ganó 53. Sebastian también es un activo enorme para nuestro equipo, y el próximo año esperamos que ambos corran bien en lo que será una fórmula muy diferente del actual. Nunca subestimamos a nuestra oposición, por lo que no tenemos la intención de prometer demasiado, pero sabemos que Lance y Sebastian sacarán lo mejor de las herramientas que pondremos a su disposición».

«La primera temporada de Aston Martin tuvo un comienzo decepcionante, debido a los cambios regulatorios durante el invierno que perjudicaron a los dos equipos cuyos coches utilizan una filosofía aerodinámica de baja carga. Pero hemos hecho un buen progreso en los últimos meses, y tanto Lance como Sebastian han tenido excelentes actuaciones. Han tenido más de lo que les corresponde en mala suerte, pero en 2022 estamos encantados de continuar con una combinación tan excelente de talento joven y experiencia bien acreditada», añadía, por su parte, Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin y padre de Lance.

La ilusión de Vettel y de Fernando Alonso

Tanto Sebastian Vettel como Fernando Alonso firmaron por solo una temporada por sus respectivos equipos porque no descartaban retirarse si no eran competitivos. Finalmente ambos han renovado, algo que justificaba así el ovetense: “Estudiaré mi continuidad año a año. Primero tengo que disfrutar de continuar en Fórmula 1 y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, no siento el coche y no disfruto de la competición, seré el primero en levantar la mano y dar la oportunidad a un tipo nuevo, pero ojalá eso no ocurra y pueda seguir corriendo, no sé, al menos dos, tres o cuatro años. No creo que la edad sea un problema”.

Fernando Alonso hacía alusión también al cambio de reglamento que entrará en vigor la próxima temporada: “Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”. El español aprovechaba la ocasión para instar a Alpine a trabajar de cara al siguiente curso recalcando que “el coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación”. “Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”, afirmó haciendo alusión a los cuatro Mundiales de Fórmula 1 que cosechó Sebastian Vettel y a los siete consecutivos que ha ganado Mercedes (seis de ellos con Lewis Hamilton). ¿Volverá a favorecer este nuevo cambio de reglamento a Vettel?

Así está la parrilla de la Fórmula 1 de cara a 2022

Con la continuidad de Sebastian Vettel y de Lance Stroll confirmada por parte de Aston Martin, los principales equipos ya están cubiertos. A Mercedes llegará George Russell para ser el nuevo compañero de Lewis Hamilton. En Red Bull, por su parte, seguirán Max Verstappen y Sergio Pérez. También continuarán en Ferrari Carlos Sainz y Leclerc, en Alpine Fernando Alonso y Esteban Ocon y en McLaren Lando Norris y Daniel Ricciardo. Pierre Gasly y Yuki Tsunoda seguirán en AlphaTauri mientras que en Alfa Romeo es toda una incógnita quién será el compañero de Valtteri Bottas. También se desconoce quién será el compañero de Alex Albon en Williams, mientras que todo parece indicar que Mick Schumacher renovará con Haas y seguirá teniendo a Nikita Mazepin como compañero.