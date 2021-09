Aunque ningún piloto que no sea Max Verstappen o Lewis Hamilton, o mejor dicho, que no esté en Red Bull o en Mercedes, puede ser ambicioso para lo que resta de temporada, Carlos Sainz no pierde la esperanza. El madrileño quiere volver a subirse al podio este 2020, aunque eso está más en manos de Ferrari que en las suyas.

Tras el doblete de McLaren en Monza, la escudería británica aventaja en 13,5 puntos a Ferrari en el Mundial de Constructores. Para recuperar el tercer puesto, el equipo italiano preparaba una evolución de su unidad de potencia que podría suponer un aumento de hasta 10 caballos; sin embargo ésta no estará a disposición de Carlos Sainz ni de Leclerc en el Gran Premio de Rusia.

“Estamos trabajando muy duro para tenerlo listo lo antes posible. Es un cambio de tecnología en la parte híbrida. Para conseguir introducir la mejora, primero tenemos que transportar los materiales y, dado que éstos son peligrosos, necesitas homologaciones formales y certificados para ello”, ha confirmado Mattia Binotto en Crash.net.

El jefe del equipo Ferrari ha preferido no poner fecha a dicha evolución: “Así que no sólo se trata de desarrollar el sistema híbrido y probar de alguna manera la fiabilidad, pero también hay muchos aspectos que necesitamos abordar antes de tenerlo disponible en la pista”.

No obstante, Mattia Binotto reconoce que lo mejor para Ferrari de cara a 2022 es que Carlos Sainz y Leclerc puedan contar con ella cuanto antes. “Por el momento, no hemos decidido ninguna carrera. Será tan pronto como nos sea posible porque creemos que, cuanto antes hagamos las cosas esta temporada, será mejor para el próximo año. Así que, con suerte, traeremos las mejoras en las próximas carreras y muy pronto”, ha concluido.

Carlos Sainz quiere “una alegría de las buenas” esta temporada

Carlos Sainz ha hecho balance de las catorce carreras que se han disputado a la fecha en un evento organizado por uno de sus patrocinadores en Madrid. “Voy rápido y cómodo, pero sigue habiendo algún pequeño error fruto de la falta de experiencia. Lleva años conocer un coche al cien por cien y como no hay test, los errores y las novatadas se pagan en los grandes premios. Pero es parte del aprendizaje”, ha admitido.

Si bien Carlos Sainz se ha subido al podio dos veces esta temporada, ha destacado como su mejor momento el segundo puesto cosechado en el Gran Premio de Mónaco, puesto con el que igualó su mejor resultado en Fórmula 1. “Difícil elegir los mejores momentos porque hay muchos. El podio de Mónaco no lo disfruté porque seguía cabreado del día anterior, cuando se escapó la pole. Aun así, pienso que lo mejor está por llegar y trabajamos para que haya una alegría de las buenas esta temporada”, añadía.

“Me gustaría que hubiese alguna sorpresa, poder luchar por un podio por mérito. Como en Mónaco o Silverstone. Ya veremos, en los circuitos que vienen ninguno es una oportunidad clara. Siempre he ido rápido en Austin y México. Pero el equipo está centrado en el año que viene y a mis ingenieros casi les doy más la chapa, con perdón, con el 2022”, ha finalizado Carlos Sainz confirmando los planes de Ferrari.

El apoyo de Carlos Sainz y Álex Palou

Carlos Sainz también ha hablado de Álex Palou, que tiene en su mano convertirse en el primer español que gana la IndyCar. El piloto de Ferrari compitió con el catalán tanto en karts como en cadetes. “Es una muy buena noticia para España la progresión de Álex, que se ha ganado a pulso su carrera deportiva corriendo en Japón y en América. He luchado campeonatos de España de karting con Álex, de cadetes, y no le he vuelto a ver desde entonces. Pero le apoyo desde casa, le animo, veo sus carreras y gane o no, este año ha sido el mejor. Me haría mucha ilusión verle ganar. Luchando por tus sueños, el mundo del motor te da oportunidades”, ha declarado Carlos Sainz sobre Álex Palou.