Alex Palou, que lo ha tenido muy feo incluso este fin de semana, vuelve a tener en su mano convertirse en el primer español que gana la IndyCar. El piloto catalán había cedido el liderato en favor de Pato O’Ward y lo ha recuperado, a falta de dos carreras para el final, gracias a su victoria en Portland.

Si bien Alex Palou inició desde la pole la carrera, Félix Rosenqvist tocó su coche en la primera vuelta. Pato O’Ward, que había llegado como líder de la IndyCar a Portland se ponía líder gracias al incidente protagonizado por su compañero de equipo mientras que el español caía hasta la decimoséptima posición.

La lucha por el Mundial se ponía todavía más fea para Alex Palou, que optó por parar, cargar combustibles y esperar a que las circunstancias de carrera le favoreciera. Afortunadamente para él, la suerte que no le había acompañado hasta el momento, le sonrió en el ecuador de la carrera.

Una bandera amarilla provocada por dos incidentes encadenados de Callum Illot y de Dalton Kellet permitieron al español seguir ganando posiciones. Aún así tanto él como Scott Dixon estaban fuera de los diez primeros mientras que Pato O’Ward era segundo tras haber cedido el liderato en favor de Rahal. Sin embargo los McLaren cometieron un error al parar justo antes de la bandera amarilla y su situación dio un vuelto.

Alex Palou se ponía primero y mantuvo el liderato en las dos resalidas que propiciaron otras dos banderas amarillas. El catalán lograba así su tercera victoria de la temporada. Nadie ha logrado tantos triunfos como él, por lo que en caso de empate, el español será campeón.

Tras lo sucedido en Portland, Pato O’Ward, que afrontaba la carrera con 10 puntos de ventaja sobre Alex Palou, está ahora a 25 de éste. Josef Newgarden, por su parte, está a 34 del catalán; Scott Dixon a 49 y Marcus Ericsson a 75.

Alex Palou lidera la IndyCar

En las dos carreras restantes estarán en juego un total de 54 puntos. 50 son los que se lleva el vencedor y hay un punto extra para el piloto que se lleve la pole y para el que lidere la vuelta en competencia. Dos, por su parte, se llevará el que lidere más vueltas en competencia. No obstante, Alex Palou está en una posición privilegiada para convertirse en el primer español en ganar la IndyCar siempre y cuando logre terminar las dos carreras. Y es que los pilotos que acaban entre el puesto 25 y el 33 suman 5 puntos, más todavía si terminan en una posición mejor. Además, al igual que el español puede sufrir percances, si uno de sus rivales abandona cualquier carrera estará prácticamente descartado en la lucha por el título.

La IndyCar es la categoría de carreras de monoplazas más importante de Estados Unidos y se celebra desde 1996. Sin embargo no ha sido hasta abril de 2021 cuando un español ha ganado por primera vez una carrera en esta categoría, y ha sido por medio de Alex Palou. Bien es cierto que durante tres años (2017,2019 y 2020) Fernando Alonso ha participado en una única carrera de la IndyCar, las 500 Millas de Indianápolis, aunque la victoria se le ha resistido.

Ésta es precisamente la espinita clavada que se le ha quedado a Alex Palou esta temporada, haber quedado segundo en las 500 Millas de Indianápolis. “Si ganas aquí pasas a formar parte de la historia de Indianápolis y el automovilismo mundial. Una carrera te puede cambiar la vida. Ya nunca te van a presentar como Alex Palou, sino como Alex Palou, campeón de las 500 Millas de Indianápolis. Ganar es el objetivo, pero si no sucede no es el fin del mundo porque tendremos otras oportunidades”, decía tras clasificar sexto para la carrera.

Finalmente Alex Palou terminó segundo tras Castroneves las 500 Millas de Indianápolis. “Duele, duele mucho. No imaginaba que doliera tanto ser segundo, pero duele un poco menos cuando te gana uno de los mejores, si no el mejor”, lamentaba. “Él tiene tres Indy 500… ¿por qué quería una cuarta? Yo me conformaba con una”, bromeaba el español.

Más sereno, Alex Palou agregaba: “No puedo estar triste. He terminado segundo en mis segundas 500 Millas. Es cierto que quieres más, pero Helio también, y el resto de pilotos también. Estoy viviendo un sueño. He podido pilotar el coche más rápido en Indianápolis y he luchado por ganarla”.