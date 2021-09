La segunda carrera al sprint en la historia de la Fórmula 1 ha sido algo aburrida. En ella sólo había puntos para los tres primeros y los que no aspiraban a ello optaron por mantener posición en lugar de arriesgarse a ser relegados a la zona trasera de la parrilla por arriesgarse a adelantar. Sin embargo, pese a lo decepcionante que resultó la carrera, Ross Brawn, director deportivo de la FIA, ponía como ejemplo a Fernando Alonso.

“Si todos corrieran el sprint como corre Fernando Alonso, con ese espíritu, estaría muy contento”, manifestaba Ross Brawn. Cabe señalar que en la primera carrera al sprint, el asturiano salió undécimo y llegó a rodar quinto tras una espectacular salida. Finalmente acabó séptimo tras ser superado por los dos McLaren. En Monza, por su parte, donde es más difícil adelantar que en Silverstone, Fernando Alonso ganó dos posiciones de cara al domingo, lo que ha querido poner en valor el director deportivo de la FIA.

La propuesta de Fernando Alonso a la FIA

Fernando Alonso está contento con las carreras al sprint, aunque cambiará la sesión de clasificación de los viernes. Cuestionado tras la carrera al sprint del Gran Premio de Italia, declaraba: “Está bien como está. La carrera principal es el domingo. Hoy es la Q4. Yo la llamo Q4. Ayer hicimos Q1, Q2 y Q3, hoy fue la Q4”.

“El año pasado no encendí la televisión para la segunda sesión de entrenamientos libres porque no me importaban. Sólo vi los tiempos, no la hora y media entera y si yo hubiera sido un espectador hoy, habría encendido la tele sólo para ver la salida y para ver algo de acción”, añadía el español.

“Quizá este formato es divertido, pero aún pienso que los viernes son el punto que tenemos que mejorar de verdad. Con seis juegos de neumáticos los sábados, al final vamos a terminar en el orden natural del rendimiento de los coches y en la clasificación al sprint del sábado empezaremos en nuestra posición y acabaremos en nuestra posición, pero si el formato de clasificación del viernes es algo diferente o sólo es a una vuelta”, proseguía Fernando Alonso.

“Por ejemplo ayer en Q2 yo bloquee los neumáticos en la Curva 1 y con esa vuelta, habría salido primero hoy porque cometí un error y pagaría el precio y quizá hoy tuviese un trabajo duro que hacer y la clasificación al sprint tendría sentido, tendría algo más de picante. Pienso lo mismo tras Silverstone y tras Monza. En los viernes tendríamos que cambiar el orden natural de los coches”, finalizaba el ovetense.

Alonso, contra de las parrillas invertidas

Lo que Fernando Alonso no quiere que introduzca la FIA son las parrillas invertidas, y no porque no le beneficien sino porque van en contra del ADN de la Fórmula 1. “Me encantaría que pasara eso porque no estoy en el coche más rápido, pero si estuviera en Mercedes o en Red Bull, no me gustaría. Siempre será difícil llegar a un acuerdo sobre cuál sería la mejor parrilla en Fórmula 1 porque es algo injusto. Está bien para las categorías júnior, pero quizás perdemos un poco el ADN de la Fórmula 1”, afirmaba el piloto de Alpine.

“Siempre ha sido así en todos estos años y quizá debería permanecer así. No tengo nada en contra de que el coche más rápido gane carreras, pero las parrillas invertidas quizás cambie lo justas que son las cosas. Pero teniendo una vuelta para todos es igual para todos. Es más estrés, pero todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es injusto, sólo es más complicado”, concluía Fernando Alonso.