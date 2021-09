En una temporada de transición para pilotos que, como él, han cambiado de equipo y sólo han dispuesto de día y medio de pretemporada, Carlos Sainz llegó al parón veraniego por encima de Leclerc, su compañero de equipo. Aún así el madrileño hizo autocrítica y se marcó como objetivo dejar de cometer errores. Pese a su buen propósito, Carlos Sainz ha sufrido tres accidentes en los cuatro últimos grandes premios.

“Creo que hay tres accidentes distintos con tres causas distintas. Ya expliqué en Zandvoort que todo se debió a que me salí un poco de la línea y perdí el coche, por lo que fue un error claramente de piloto”, ha dicho el español al respecto.

“En Budapest estoy bastante seguro de que tuve una de las ráfagas de viento más grandes que jamás he tenido en un coche de carreras. En cuanto al de Monza, es un accidente que debería haber evitado, es un accidente que todavía no entiendo y para el que no tengo una ninguna explicación”, ha añadido Carlos Sainz.

Carlos Sainz ha aprovechado la ocasión para señalar que todavía se está adaptando al coche: “El coche fue muy neutral en Ascari durante todo el fin de semana y estuve luchando mucho con el equilibrio. Creo que todavía estoy atravesando un pequeño proceso de aprendizaje para comprender el monoplaza”.

Es por ello por lo que Carlos Sainz no puede asegurar que no vaya a sufrir nuevos accidentes. Sí que investigará a conciencia sus causas para aprender más sobre el Ferrari. “No es algo que desee y estoy seguro de que no volverá a pasar. Para que no vuelva a ocurrir estoy investigando las causas y tratando de aprender”, ha finalizado.

Carlos Sainz y la adaptación de su hijo al Ferrari

En la misma línea que Carlos Sainz, su padre hablaba así de la adaptación de su hijo a la escudería italiana: “Hablamos mucho. Carlos está contento y satisfecho. Ha sido un año difícil para todo el mundo y en especial para los pilotos que han cambiado de equipo, porque sólo tuvieron un día y medio de pretemporada. Y entrar así en Ferrari no es fácil, pero se adaptó bien”.

“Poco a poco él está más contento y confiado, y yo creo que debe estar satisfecho por el trabajo realizado. Él está confiado en ir a mejor y cada vez conoce más al equipo y al coche. En ese sentido, él está tranquilo de poder hacer una buena segunda mitad de temporada”, agregaba.

El coste de los accidentes de Carlos Sainz

El último accidente de Carlos Sainz en Monza supuso un gasto para su equipo de 440.000 euros según las estadísticas de World Destructors Championship. Aunque el madrileño era uno de los pilotos que menos había gastado, sus tres últimos accidentes le han hecho subir puestos en esta particular clasificación. Carlos Sainz ha supuesto para Ferrari un desembolso de 1.527.000 euros, que aún así es medio millón menos del ocasionado por Charles Leclerc.

Carlos Sainz y sus accidentes

El piloto madrileño sufrió un accidente en los Libres 2 del Gran Premio de Italia. Tras la carrera celebrada en Monza, en la que terminó sexto, declaraba: “No es la primera vez que se me va el coche de atrás, es una debilidad que tengo que ir mejorando. Tengo que ver como camuflarla con la configuración. Cuando le quitas carga aerodinámica, el coche es más complicado y tengo que aprender de ello para adaptarme mejor”.

😱 ¡Qué accidente de Carlos Sainz en Monza! 😱 "Massive crash": perdió el control del coche y acabó contra el muro a alta velocidad. Piloto OK ✅#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/Uz5CJioz2Q — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2021

El anterior accidente de Carlos Sainz fue en los Libres 3 del Gran Premio de los Países Bajos. Afortunadamente para él no tuvo consecuencias y Ferrari pudo reparar su coche a tiempo para que pudiera participar en la sesión de clasificación.

¡Carlos Sainz, directo contra el muro en la curva 3! 😨 ¡Su Ferrari ha acabado muuuuy tocado! Así llegó la primera bandera roja del sábado en Zandvoort #DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/iPWUu6JWmi — DAZN España (@DAZN_ES) September 4, 2021

El primero de los tres accidentes que ha tenido Carlos Sainz de manera consecutiva fue en la Q2 del Gran Premio de Hungría. Dicho incidente le condenó a salir decimoquinto, aunque afortunadamente terminó la carrera tercero por delante de Fernando Alonso. Sobre su accidente en Hungaroring comentaba: “Es muy extraño, no esperaba tener ese golpe de sobreviraje ahí. Entre a la curva más despacio que en la Q1, pero me vino una ráfaga de viento de cola que me echó fuera de la trazada. No es excusa, no debería pasar. Tengo la suerte de que no me pasa con mucha frecuencia”.

“Por supuesto, pido disculpas al equipo, hemos perdido una oportunidad. Ha sido un golpe de 22G, tenía tracción, pero también el alerón delantero debajo. Nunca hay que rendirse, he intentado no hacerlo, pero a veces es el momento de parar”, añadía Carlos Sainz.