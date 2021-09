Aunque Fernando Alonso ha regresado a la Fórmula 1 motivado por el cambio de reglamento que está llamado a introducir mayor igualdad entre las escuderías, no quiere cambios revolucionarios. El asturiano sí cree que las luchas por las poles podrían hacerse más abiertas y atractivas para los aficionados, pero no quiere que se tomen medidas para evitar que el coche más rápido gane las carreras. Y es que para Fernando Alonso, hacerlo sería ir en contra del ADN de la Fórmula 1.

Es por ello por lo que el español se ha posicionado en contra de las parrillas invertidas. “Me encantaría que pasara eso porque no estoy en el coche más rápido, pero si estuviera en Mercedes o en Red Bull, no me gustaría. Siempre será difícil llegar a un acuerdo sobre cuál sería la mejor parrilla en Fórmula 1 porque es algo injusto. Está bien para las categorías júnior, pero quizás perdemos un poco el ADN de la Fórmula 1”, manifestaba.

“Siempre ha sido así en todos estos años y quizá debería permanecer así. No tengo nada en contra de que el coche más rápido gane carreras, pero las parrillas invertidas quizás cambie lo justas que son las cosas. Pero teniendo una vuelta para todos es igual para todos. Es más estrés, pero todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es injusto, sólo es más complicado”, añadía Fernando Alonso. Y eso es precisamente lo que propone el español, regresar a sus inicios, es decir, a los tiempos en los que las poles se decidían a una sola vuelta.

“Yo bloquee los neumáticos en la Curva 1 y con esa vuelta, habría salido primero hoy porque cometí un error y pagaría el precio y quizá hoy tuviese un trabajo duro que hacer y la clasificación al sprint tendría sentido, tendría algo más de picante. Pienso lo mismo tras Silverstone y tras Monza. En los viernes tendríamos que cambiar el orden natural de los coches”, decía Fernando Alonso tras la carrera al sprint del Gran Premio de Italia.

Clasificación a una vuelta cuando haya carrera al sprint

Respecto a las carreras al sprint, comentaba: “El año pasado no encendí la televisión para la segunda sesión de entrenamientos libres porque no me importaban. Sólo vi los tiempos, no la hora y media entera y si yo hubiera sido un espectador hoy, habría encendido la tele sólo para ver la salida y para ver algo de acción”.

“Quizá este formato es divertido, pero aún pienso que los viernes son el punto que tenemos que mejorar de verdad. Con seis juegos de neumáticos los sábados, al final vamos a terminar en el orden natural del rendimiento de los coches y en la clasificación al sprint del sábado empezaremos en nuestra posición y acabaremos en nuestra posición, pero si el formato de clasificación del viernes es algo diferente o sólo es a una vuelta”, insistía Fernando Alonso animando a cambiar la sesión de clasificación los días en los que el sábado haya una carrera al sprint.

Las poles de Fernando Alonso

Cabe señalar que de las 22 poles que ha conseguido Fernando Alonso en su carrera, nueve de ellas han sido a sólo una vuelta. El ovetense lleva sin lograr una pole desde el Gran Premio de Alemania de 2012. La primera la consiguió en Malasia en 2003. Desde entonces han pasado 6.751 días. Entre la primera pole de Rubens Barrichello (Bélgica 1994) y la última (Brasil 2007) pasaron 5.531, por lo que volver a conseguir el mejor tiempo en una sesión de clasificación es uno de los apasionantes retos que intentará afrontar Fernando Alonso ahora que ha cumplido 40 años.