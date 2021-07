El debate sobre si Leclerc debe ser el líder de Ferrari llega antes de lo que el equipo italiano y el propio piloto español esperaban. Con tan sólo día y medio de pretemporada, Ferrari y Carlos Sainz afrontaban 2021 como un año de adaptación para el madrileño. Y es que, como llegó a decir Mattia Binotto, Sainz suele rendir mejor en su segunda temporada.

“Espero de él más y más velocidad, más y más consistencia, sé que será complicado al principio y además creo que suele dar lo mejor de sí en la segunda temporada, y en el segundo espero ver progreso respecto al primero”, manifestaba el jefe del equipo Ferrari durante el primer día del español en Maranello.

Carlos Sainz, por su parte, también confesó a Leclerc que necesitaría de un periodo de adaptación: “Para mí este año será muy difícil batirte, porque aún me falta conocer un poco al equipo, aunque siempre voy a dar el máximo y creo que ese máximo será ganarte. Veremos. Hay una cosa que debemos hacer juntos y es ayudar junto a que Ferrari vaya hacia adelante. Si hay un año en el que debemos trabajar juntos creo que es éste. Más adelante, cuando esté en juego un Mundial o algo así de especial, ya nos preocuparemos el uno del otro”.

Carlos Sainz, por encima de las expectativas

Sin embargo, Carlos Sainz está superando las expectativas y ha quedado por delante de Leclerc en las tres últimas carreras, situándose a tan sólo dos puntos del monegasco en el Mundial. Además, Sainz ha logrado para Ferrari el único podio de la temporada al ser segundo en el Gran Premio de Mónaco.

Cabe señalar que Carlos Sainz ya superó las expectativas en McLaren. Así lo reconocía Zak Brown, CEO de la escudería británica en la despedida del madrileño: “Carlos ha hecho un trabajo excelente. Ha estado por encima de nuestras expectativas. Cuando fichas a un piloto de F1, no le fichas si no le consideras un piloto excelente, pero ahora podemos decir que lo hizo incluso mejor de lo que esperábamos”.

Ferrari ya favorece a Sainz sobre Leclerc

También durante el primer día del español en Maranello, Mattia Leclerc aseguró que competiría en igualdad de condiciones con Leclerc. “Nuestra prioridad es el título de constructores, optimizar los puntos para el equipo y ese interés puede prevalecer, habrá que aceptar decisiones de equipo y sólo si al final del año uno tiene más opciones que el otro estudiaremos como ayudarle”, afirmaba el jefe del equipo Ferrari.

No obstante, durante el Gran Premio de Austria, al ver como Leclerc era incapaz de sobrepasar a Daniel Ricciardo, la escudería italiana pidió al monegasco que se dejase adelantar por Carlos Sainz tan pronto como el madrileño le alcanzó. Sainz no decepcionó y sobrepasó a Ricciardo. Además terminó a menos de diez segundos de Sergio Pérez, que arrastraba dos sanciones de cinco segundos, razón por la cual el español terminó quinto la carrera.

Los expertos nunca vieron a Sainz como escudero de Leclerc

Está claro que Carlos Sainz no llegado a Ferrari para ser el escudero de Leclerc. Ya lo dijo Jenson Button, si le habían fichado para que tuviese ese rol, se equivocaban. “Carlos lo va a hacer lo mejor que pueda, quiere ir a por el campeonato. Creo que han elegido a la persona incorrecta si quieren tener una buena atmósfera dentro del equipo, obviamente tiene un gran carácter y quiere ganar”, declaró el expiloto.

“Creo que Carlos se acercará a Leclerc. He hablado con los ingenieros de McLaren y me dicen que Sainz es básicamente un ingeniero. Eso es genial, por supuesto, porque no deja que sus emociones lo desanimen cuando se trata de lo que es posible hacer con el coche. No sobrepasa el límite cuando pilota. Es un tipo inteligente”, comentaba Button tras sus primeras carreras en Ferrari.

Otro expiloto como Jacques Villeneuve también quiso dar una advertencia a Leclerc al respecto: “Para Charles, el verdadero peligro es Sainz. Carlos nunca ha estado en un equipo tan importante: se ha construido con el tiempo, llega con valentía y experiencia, está acostumbrado a enfrentarse a compañeros de equipo rápidos. Es frío, estudia, puede molestar mucho a Charles”.

El debate ha llegado a la prensa

El debate sobre quién debe ser el líder en Ferrari ha sido abordado por varios periodistas italianos. Paolo Filisetti escribía: “Creo que Carlos puede ser el piloto número uno de Ferrari. Ese puesto te lo ganas en la pista, así que no veo por qué no puede suceder. También está claro que Carlos no ha venido a ser segundo piloto. No creo que nadie piense que no tiene el nivel para luchar con Leclerc o para ganar un título”.

El también periodista Daniele Sparisci, agregaba: “Leclerc tiene más talento natural e instinto asesino, pero desde el principio, hemos visto a Sainz a su mismo nivel, le ha complicado las cosas. Leclerc está considerado un fenómeno y eso quiere decir que Carlos también tiene mucho talento. Uno es muy agresivo y otro más calculador. Además, ya hemos visto a muchos pilotos calculadores brillar en Fórmula 1”.