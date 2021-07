Cuando Carlos Sainz fichó por Ferrari muchos vieron al madrileño como escudero de Leclerc, sin embargo la escudería italiana insistió en que ambos partían en igualdad de condiciones. Estaba por ver si en Maranello llevarían ese discurso a la pista y, por lo visto en el Gran Premio de Austria, las decisiones de equipo empiezan a ser favorables al español.

Carlos Sainz, que llegó a rodar en decimotercera posición tras una mala salida, gestionó sus neumáticos como nadie hasta dar caza a su compañero. Entonces Ferrari permitió que el madrileño pasase a Charles Leclerc. La intención de la escudería italiana era que Sainz hiciese lo que no había sido capaz de hacer el monegasco, adelantar a Daniel Ricciardo. Carlos Sainz no decepcionó y también cumplió con el segundo objetivo que le había impuesto su equipo. Acercarse a menos de diez segundos de Sergio Pérez.

El mexicano arrastraba dos sanciones de cinco segundos, motivo por lo que pese a acabar quinto, Carlos Sainz ha terminado arrebatándole dicha posición. Con este resultado, el español mejoraba la sexta posición que cosechó la semana pasada en el mismo trazado, donde volvió a terminar por delante de Charles Leclerc.

Carlos Sainz, en las buenas y en las malas

Aún así, el monegasco fue designado como el piloto del día en el Gran Premio de Estiria. Si bien salió séptimo y terminó séptimo, tuvo que remontar hasta dicha posición tras cometer un error en la salida que le relegó a la última. Carlos Sainz, por su parte, fue el piloto que que más posiciones ganó. Salió decimosegundo y terminó sexto. “Nunca me habían nombrado piloto del día, no sé. Pero tampoco te creas que me importa mucho”, manifestaba al respecto.

También en el Gran Premio de Francia, en el que ni Carlos Sainz ni Leclerc sumaron puntos, el madrileño se reivindicó por delante de su compañero de equipo. Ferrari acusó problemas en sus neumáticos y Sainz supo gestionarlos mejor terminando undécimo mientras que Charles Leclerc acabó decimosexto.

Sainz ha conseguido el único podio de Ferrari en 2021

Carlos Sainz, además, ha conseguido el mejor resultado de Ferrari en este 2021. Los de Maranello se han subido una vez al podio esta temporada y ha sido por medio del español, que fue segundo en el Gran Premio de Mónaco. El buen hacer de Sainz en las últimas carreras le ha situado a tan sólo 2 puntos de Charles Leclerc en la clasificación. Aún así el madrileño no quiere batallas internas con su compañero. “Hay una cosa que debemos hacer juntos y es ayudar junto a que Ferrari vaya hacia adelante. Si hay un año en el que debemos trabajar juntos creo que es éste. Más adelante, cuando esté en juego un Mundial o algo así de especial, ya nos preocuparemos el uno del otro”, declaraba en su presentación con Ferrari.

El liderazgo de Leclerc, en entredicho

En la misma línea que Carlos Sainz, Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari, señalaba: “Nuestra prioridad es el título de constructores, optimizar los puntos para el equipo y ese interés puede prevalecer, habrá que aceptar decisiones de equipo y sólo si al final del año uno tiene más opciones que el otro estudiaremos como ayudarle”.

De momento las decisiones del equipo italiano empiezan a favorecer a Carlos Sainz, algo sobre lo que ya había advertido Jacques Villeneuve a Leclerc. “Para Charles, el verdadero peligro es Sainz. Carlos nunca ha estado en un equipo tan importante: se ha construido con el tiempo, llega con valentía y experiencia, está acostumbrado a enfrentarse a compañeros de equipo rápidos. Es frío, estudia, puede molestar mucho a Charles”, apuntaba el expiloto canadiense.

También Jenson Button llegó a decir al respecto: “Creo que Carlos se acercará a Leclerc. He hablado con los ingenieros de McLaren y me dicen que Sainz es básicamente un ingeniero. Eso es genial, por supuesto, porque no deja que sus emociones lo desanimen cuando se trata de lo que es posible hacer con el coche. No sobrepasa el límite cuando pilota. Es un tipo inteligente, por lo que Ferrari puede presumir de contar con un gran dúo de pilotos a bordo”.

El debate ha llegado a la prensa

El debate sobre quién debe ser el capo de Ferrari ha llegado a la prensa italiana. “Creo que Carlos puede ser el piloto número uno de Ferrari. Ese puesto te lo ganas en la pista, así que no veo por qué no puede suceder. También está claro que Carlos no ha venido a ser segundo piloto. No creo que nadie piense que no tiene el nivel para luchar con Leclerc o para ganar un título”, argumentaba Paolo Filisetti.

Por su parte, el también periodista Daniele Sparisci, escribía: “Leclerc tiene más talento natural e instinto asesino, pero desde el principio, hemos visto a Sainz a su mismo nivel, le ha complicado las cosas. Leclerc está considerado un fenómeno y eso quiere decir que Carlos también tiene mucho talento. Uno es muy agresivo y otro más calculador. Además, ya hemos visto a muchos pilotos calculadores brillar en Fórmula 1”.