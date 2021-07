Max Vertappen se va de Austria más líder del Mundial de Fórmula 1 tras haber ganado las dos carreras celebradas en este país. El holandés se ha visto beneficiado por el cuarto puesto de Lewis Hamilton, que ha terminado por detrás de Valtteri Bottas y de Lando Norris, que han sido segundo y tercero respectivamente.

Si bien quinto ha finalizado Sergio Pérez el Gran Premio de Austria, el mexicano arrastraba una sanción de diez segundos, lo que ha permitido a Carlos Sainz arrebatarle dicha posición. Daniel Ricciardo ha sido séptimo, Leclerc octavo, Pierre Gasly noveno y Fernando Alonso ha cerrado la zona de puntos con su décima posición.

A la victoria de Verstappen, que es su tercera consecutiva, hay que añadirle el punto extra que ha sumado el holandés gracias a la vuelta rápida que ha cosechado en el Gran Premio de Austria. El piloto de Red Bull se sitúa así con 32 puntos de ventaja sobre Hamilton.

En lo que al Mundial de Constructores se refiere, Red Bull se va de casa con 44 puntos de ventaja sobre Mercedes, que debería ser más rápido en Gran Bretaña. McLaren, por su parte, mantiene la tercera posición en esta clasificación con 19 puntos de ventaja sobre Ferrari. Alpine sigue séptima ya que en las últimas carreras sólo Fernando Alonso ha sumado puntos para la escudería francesa. Hoy su compañero, Esteban Ocon, tuvo que abandonar en la primera vuelta tras sufrir un incidente en la salida.

Clasificación del Gran Premio de Austria

