Fernando Alonso vuelve a ser el que era, un piloto para el que lo es todo el quedar lo mejor posible aunque de un entrenamiento libre se trate. Por ello este viernes se mostró visiblemente enfadado cuando Kimi Raikkonen arruinó su vuelta en los Libres 2. El finlandés no ha sido el único campeón del mundo con el que Fernando Alonso se ha enojado en Austria. De mayores dimensiones fue el enfado del asturiano con Sebastian Vettel, que le estorbó en la Q2 propiciando su eliminación en la sesión de clasificación.

“¿Pero qué cojones?”, gritó Fernando Alonso por radio tras encontrarse con el alemán. “¡No puedo creerlo!”, lamentaba. Sebastian Vettel, por su parte, no duró en reprochar por radio a su equipo lo que había sucedido. “¿Por qué no me habéis avisado que venía Fernando?”, preguntaba. “No ha sido error mío”, se justificaba el tetracampeón.

¡PERO QUÉ C******! ¡NO PUEDO CREERLO! 🤬🤬🤬 Nos ha dolido a TODOS este tapón de Vettel a Fernando Alonso cuando iba lanzado a meterse en Q3. ¡Tremendo!#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/7El23c5Eal — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2021

Ya más calmado, después de la sesión de clasificación, Alonso exculpaba al germano: “Fue una situación desafortunada con Vettel, que su equipo debería haber manejado mejor. No es culpa de Seb porque como pilotos, confiamos en nuestros ingenieros para comunicar las cosas que suceden en la pista”.

Aclaramos, el incidente Alonso vs Vettel no es culpa de Vettel Es de Aston Martin, le dicen por radio:

"Todo esta despejado por detras"pic.twitter.com/OBfHP3LQMB — FTotal (@F1Total102) July 3, 2021

Le da igual que Vettel sea sancionado

“Da igual un poco todo lo que pase con ellos, les penalizarán ¿y? Nosotros, de salir quintos o sextos, porque era nuestro mejor coche en clasificación de largo del año, terceros en la Q1, habría sido tercero o cuarto en Q2 y seguramente quinto sexto en Q3, y claro salir decimocuartos es de sumar muchos puntos a no sumar ninguno porque no se puede remontar tan fácil aquí”, manifestaba el ovetense. “El fin de semana se ha acabado aquí y lo que le pase al resto… lo peor ha sido para nosotros”, añadía Fernando Alonso enfadado.

Es por ello por lo que al bicampeón le da igual que Vettel sea duramente sancionado: “Aunque saliera el último, el 20, da igual… es que nosotros pasamos de sumar 10 ó 12 puntos a sumar cero y un fin de semana en el que íbamos bien, porque igual en otro no te importa. Habíamos hecho incluso la selección de los neumáticos por primera vez con dos juegos en Q3 y nunca nos ha pasado, pensando más en el sábado que en el domingo y tenemos esto…”.

El enfado de Alonso con Raikkonen

En lo que respecta al enfado del español con Kimi Raikkonen, el piloto de Alpine vivió una situación similar en los Libres 2. Entonces Fernando Alonso no dudó en pararse y abortar su vuelta. Eso sí, quiso saber por radio quién le había obstaculizado. “¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Estos chicos no tienen retrovisores? ¿Quién era?”, preguntó. Al enterarse que no había sido ningún chico, sino el piloto más veterano de la parrilla, su excompañero en Ferrari Kimi Raikkonen, Alonso optó por no decir nada más como muestra de respeto.

🗣️ "NO PUEDO CREERLO. NO PUEDO CREERLO J****. NO TIENEN ESPEJOS ESTOS CHICOS. ¿QUIÉN ERA?" Y cuando le dicen que es Raikkonen, con el respeto mutuo que se tienen, ya no dice más. Fernando Alonso en estado puro 😍#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/xWcnKo85w9 — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2021

Fernando Alonso fue octavo en los Libres 2 y bien podría haber cosechado un resultado mejor de no haberse encontrado con Raikkonen. El asturiano no había participado en los Libres 1, sesión en la que fue sustituido en Alpine por Guanyu Zhou. Alonso cedió su coche al piloto chino para que pudiera estrenarse con un Fórmula 1 con el decimocuarto mejor crono. Sin embargo, tan pronto como volvió a subirse a su monoplaza, el español volvió a ser el piloto competitivo de antaño.