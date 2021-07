Fernando Alonso acabó muy enfadado en la clasificación para el GP de Austria en la que Max Verstappen acabó consiguiendo ser el más rápido y salir desde la pole position en la carrera del domingo. El piloto asturiano no pasó de la Q2 y achaca su eliminación a un incidente que vivió con Sebastian Vettel cuando el de Alpine estaba rodando más rápido.

Se estaba disputando la Q2 cuando Fernando Alonso estaba mejorando sus tiempos, pero se llevó una sorpresa al toparse con un Sebastian Vettel que le taponó y le frenó. El asturiano, de haber seguido así, se hubiera metido en la Q3 final, pero este incidente con el piloto le impidió clasificarse y desató un enfado monumental en el miembro de Alpine.

«¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer», exclamó Fernando Alonso por la radio interna de su equipo. El asturiano no podía creerse que en la penúltima curva del circuito estuviese Sebastian Vettel rodando a baja velocidad, taponándole e impidiendo que firmara una gran vuelta.

Todo apunta a que Sebastian Vettel acabará siendo sancionado con tres posiciones porque este tipo de maniobras están muy castigadas, pero nadie devolverá a Fernando Alonso el haber podido pelear en la Q3. El bicampeón del mundo había firmado el tercer mejor tiempo en la Q1, pero este problema con el alemán impidió saliese desde un puesto más adelantado a la 14ª plaza desde la que arrancará el domingo.