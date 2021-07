Dominio de principio a fin de Max Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Austria. El piloto neerlandés se lució ante su público y logró la pole en un circuito en el que hace una semana brilló y firmó una victoria incontestable. Una semana más, sufrimiento para los Mercedes: Hamilton cuarto y Bottas quinto. Un increíble Lando Norris se quedó a 48 milésimas de la pole y el Red Bull del Checo Pérez saldrá en la tercera posición.

Muy mala fortuna para los pilotos españoles. A pesar de firmar un tercer puesto al final de la primera sesión de la crono y volar en los dos primeros sectores de su último intento en la Q2, Fernando Alonso se encontró con un despistado Sebastian Vettel que le arruinó su vuelta y le condenó a caer eliminado y salir este domingo desde la 14ª posición. Por su parte, Carlos Sainz finalizó undécimo después de quedarse a muy poco de pasar el corte en la Q2.

It's another pole for @Max33Verstappen 💪

Norris is on the front row, Perez third! #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/cISNid5NNj

