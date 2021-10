En casa de herrero, cuchillo de palo; y en el coche médico de la Fórmula 1, hay un piloto que se niega a vacunarse. Es por ello por lo que Alan van der Merwe ha causado baja en el Gran Premio de Turquía, porque ha arrojado un resultado positivo en un test COVID al que fue sometido.

Es la segunda vez esta temporada que el piloto del coche médico se pierde una carrera por este motivo. Esto es algo que ha puesto en el foco mediático a Alan van der Merwe. Muchos aficionados daban al sudáfricano por vacunado y se han interesado al respecto. Tras conocerse que no, una amplia mayoría ha pedido públicamente que fuera relevado como piloto del coche médico de la Fórmula 1.

Según Alan van der Merwe, si no se ha vacunado es “por razones personales”. El sudafricano se perderá el final del Mundial ya que para ingresar en Catar y en Arabia Saudí hay que estar vacunado. Además, en Abu Dabi, para entrar en el paddock, es necesario el certificado de vacunas. “Confío en que estos países sepan lo que están haciendo y que también respeten las reglas más restrictivas de otros países”, comentaba al respecto el piloto del coche médico de la Fórmula 1.

¿Por qué se niega a vacunarse?

“Soy plenamente consciente de que potencialmente tendré menos posibilidades de empleo o que mi libertad de movimiento será más restringida por mis elecciones. El hecho de que yo no a elija pensando en mi salud no significa que esté tomando decisiones egoístas. Todos queremos estar sanos. Seguiré cumpliendo las pautas de salud públicas, reduciré el riesgo tanto como sea posible y respetaré las decisiones de los demás por igual. No es necesario que haya polarización u odio en cada discusión sobre mascarillas o vacunas”, continuaba Alan van der Merwe.

“Las vacunas están demostrando que son seguras y efectivas para la gran mayoría de las personas. Pero ¿y si no estás en la mayoría?”, reflexionaba en sus redes sociales.

You’re absolutely right, Adi. F1 has gone to extraordinary lengths to keep staff and others safe. Since March 2020, I have been isolating in between all races, and not spent time with family or friends for exactly the reason you give. 1/n https://t.co/tB1BtOyTpU

— Alan van der Merwe (@alanvdm) October 8, 2021