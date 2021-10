Aunque Michael Schumacher tuvo una carrera envidiable, en sus dos últimos años en Ferrari se hubiera cambiado por Alonso. Ahora es consciente de ello el asturiano y también de que debería haber disfrutado más de los dos mundiales que conquistó. Así lo reconoció el propio Fernando Alonso tras un atípico Gran Premio de Turquía en el que rodó en la zona trasera de la parrilla junto a Mick Schumacher.

El bicampeón salió quinto en Estambul, su mejor posición de salida desde el Gran Premio de Japón de 2014. Sin embargo, tras ser embestido por Pierre Gasly en la primera vuelta, Fernando Alonso fue relegado a la zona trasera de la parrilla. Desde allí intentó remontar pero, al igual que había hecho Gasly con él, el español embistió a Mick Schumacher, motivo por el que fue sancionado.

😱 ¡Otro toque de Alonso! ¡Qué inicio de carrera más accidentado! Esta vez fue con Mick Schumacher. Desde luego es DURO el Alpine#TurquiaDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/qb3beW404a — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2021

Ahí es donde se vio la grandeza del campeón, que nada más terminar la carrera quiso pedir perdón al hijo de Michael Schumacher. “En las primeras vueltas íbamos todos en un grupo con muy poca visibilidad. Me metí por el interior, entiendo que no me haya visto, nos tocamos. Me pusieron 5 segundos, y entendible también, porque intentaba recuperar e igual no era el sitio más adecuado para adelantar, pero vi un hueco y pensé que podía meterme. Como luego hizo trompo y todo, me pusieron la penalización y es merecida”, reconoció Fernando Alonso.

“Las circunstancias fueron muy difíciles. Al final, las dos colisiones arruinaron mi carrera. En la primera curva me vi fuera. Y luego pasó lo otro y quise decirle a Mick inmediatamente después del Gran Premio que lo sentía, quería atacarlo, pero tal y como estaba la pista me deslicé contra él. Eso fue sólo mala suerte, y desafortunadamente no pudimos sacar nada de nuestro gran quinto lugar en la parrilla”, añadió el ovetense.

Las similitudes entre Mick y Michael Schumacher

Fernando Alonso aprovechó la ocasión para comparar al piloto de Haas con Michael Schumacher: “Realmente es algo especial tenerlo en la Fórmula 1, me recuerda mucho a su padre en su lenguaje corporal, sus expresiones y en casi todo. También tiene las mismas letras en el monitor de tiempos y cuando lo veo es algo muy conmovedor”.

“Me gusta mucho, me gusta su estilo y me gusta que esté en la Fórmula 1. Sería bueno verlo pronto al volante de un coche que sea más competitivo”, agregó Fernando Alonso sobre Mick Schumacher.

Las batallas entre Alonso y Michael Schumacher

Fernando Alonso también aprovechó la ocasión para hablar de lo que aprendió en sus batallas con el Káiser: “Aprendí sobre todo una cosa de él: nunca te rindas. Michael siempre ha sido muy amable conmigo y nos teníamos un gran respeto mutuo, siempre me hacía pensar que hubiera querido mi éxito y que yo debería haber disfrutado más de las victorias en el campeonato del mundo”.

Días atrás, preguntado por sus duelos con Schumacher, el asturiano señaló: “Tengo que decir que mis batallas con Michael fueron los mejores momentos de mi carrera. Ya fuese cuando era yo el que perdía, o cuando gané carreras y el campeonato, lo que pasaba antes, competiendo contra él… Después de correr contra Michael, todo lo que pasaba era menos intenso, nunca fue lo mismo. Ir rueda a rueda con Michael era difícil, era extremadamente duro pelear contra él. Él sabía que era el más fuerte, que era la leyenda, y defendía esa posición en la pista. Y era una satisfacción mayor, porque estabas lidiando con la leyenda”.

“Creo que el legado de Michael es más grande de lo que podemos imaginar. Creo que toda la generación de pilotos que está ahora en Fórmula 1, y la que está llegando, corren en Fórmula 1 gracias a él. Tiene el poder de hacer las cosas más grandes”, agregaba Fernando Alonso.

El lamento de Mick Schumacher

También hablaba recientemente sobre su padre Mick en el documental sobre Michael Schumacher publicado por Netflix: “Creo que papá y yo, nos entenderíamos ahora de una forma diferente simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del motor y tendríamos mucho de lo que hablar. Ahí está mi cabeza la mayoría de tiempo, pensando que eso sería tan guay. Lo dejaría todo sólo por eso”.

“Desde el accidente estas experiencias, estos momentos que creo que mucha gente tiene con sus padres ya no están presentes, o lo están pero menos, y en mi opinión es algo injusto”, lamentaba Mick Schumacher.

Aún así, en dicho documental, su madre Corinna declaraba: “Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”.