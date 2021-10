Pese a estar viviendo su primera temporada en la Fórmula 1, el piloto de 22 años está demostrando una gran madurez tanto fuera como dentro de la pista. Dentro de ella, según Red Bull, puso en peligro la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos. Fuera, Mick Schumacher no ha dudado en responder dicha acusación.

Según denunció Christian Horner, el líder del Mundial de Fórmula 1 tuvo problemas para adelantar al piloto de Haas: “Nos costó bastante en las últimas vueltas”. “Pensé que eso nos iba a arruinar la victoria, porque entorpeció a Max durante todo el último sector”, añadió el jefe del equipo Red Bull. Y es que Lewis Hamilton, que finalmente acabó segundo en Austin, llegó a tener a tiro de DRS a Verstappen: “Por suerte, activamos el DRS en la recta de meta, lo que al menos dio a Max un poco de espacio para respirar hasta la primera curva. Pero sí, eso aumentó el estrés en el muro de boxes”.

Mick Schumacher, por su parte, contestaba así a Red Bull: “El hecho es que no puedo simplemente desaparecer de la pista. Yo también estoy ahí y tengo que hacer mi propia carrera”.

El germano quiso aclarar también que si Max Verstappen pudo activar el DRS fue porque él así lo quiso. “En todo momento traté de ser lo menos molesto para Max y creo que el hecho de que consiguiera DRS a través de mí lo igualaba todo un poco”, agregó Mick Schumacher. “Cualquiera que hubiese estado en esa situación no podría haber hecho nada más. Es una carrera”, zanjó.

La madurez de Mick Schumacher

La temporada de Mick Schumacher no está pasando desapercibida ni fuera ni dentro de la pista pese a tener uno de los coches más lentos de la parrilla. Es por ello por lo que uno de sus grandes logros fue colarse en la Q2 en la sesión de clasificación del Gran Premio de Turquía.

Esto le ha servido para ser elogiado, por ejemplo, por Fernando Alonso. “Me gusta mucho, me gusta su estilo y me gusta que esté en la Fórmula 1. Sería bueno verlo pronto al volante de un coche que sea más competitivo”, decía tras batallar con él en Estambul.

También tras el Gran Premio de Turquía, Jost Capito, jefe del equipo Williams, declaraba: “Está sólo ante su primer año en la Fórmula 1, pero ha sido absolutamente inteligente en la gestión del coche, el equipo y su temporada en líneas generales”.

El alemán aprovechaba la ocasión para lanzar un guiño a su compatriota: “Es un buen chico y realmente se merece pilotar un monoplaza ganador. Confío en que esto suceda y, si ese coche fuera un Williams, sería incluso mejor”.

También en el equipo Haas, Günther Steiner ha alabado públicamente su trabajo: “Ha demostrado tener un gran potencial durante todo el año. Estoy satisfecho con lo que ha logrado hacer y espero que tenga más oportunidades para poder destacar y demostrar su talento”.

Mick Schumacher pertenece a Ferrari

Cabe señalar que Mick Schumacher pertenece a Ferrari, escudería en la que no tendrá sitio la próxima temporada. Aún así Laurent Mekies, su director deportivo, se ha mostrado satisfecho con su rendimiento. “En su campaña de estreno en la Fórmula 1, Mick está confirmando la velocidad y los valores que le hicieron destacar en toda su carrera anterior de juventud. Velocidad, determinación, esfuerzo y ganas de aprender. Son algunas de las características que había puesto de manifiesto dentro de nuestra Academia y que ha empezado a demostrar también con Haas. Tenemos mucha confianza en que su crecimiento seguirá y será aún más fuerte en un equipo con el que comparte ambiciones”, señalaba días atrás.

Ahora Ferrari deberá decidir dónde corre Mick Schumacher la próxima temporada. Si continúa en Haas o su pone rumbo a un equipo más competitivo. De ser así, además Williams, Alfa Romeo podría ser una opción para él.