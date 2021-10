Aunque desde 2014 siempre ha sido un piloto de Mercedes el que ha ganado el Mundial de Fórmula 1, habiendo conseguido Lewis Hamilton seis de los siete disputados en la actual era normativa, los expertos no le ven como favorito en 2021. Según han señalado varios ex pilotos, el británico no está siendo el de siempre. Está cometiendo muchos errores y eso es algo que ha aprovechado Max Versteppen, que a falta de seis carrera le aventaja en 6 puntos en la clasificación.

“La clasificación no refleja la situación real. Hamilton ha cometido muchos errores pagando un precio bajo por ellos, al contrario que Verstappen. Hasta ahora, la temporada de Max y Red Bull está siendo perfecta; mientras que detecto fatiga en Lewis y su equipo. En Turquía fallaron muchísimo. Pero no doy por muerta a Mercedes”, decía Jaques Villeneuve, campeón en 1997, en La Gazzetta dello Sport.

“En el pasado, Mercedes no necesitaba tener una buena estrategia, ganaban de todos modos. Como en Ferrari en la época de Michael Schumacher: todos decían que eran genios, incluso cuando la estrategia estaba mal, pero eran tan superiores que ganaban de todos modos”, añadía

Mark Webber, por su parte, constataba: “Estamos viviendo un duelo fenomenal entre Lewis y Max, pero los errores de Hamilton ya se están notando. Como en Bakú o el comportamiento extraño antes del reinicio en Hungría, cuando 19 pilotos entraron para cambiar neumáticos, y Hamilton fue el único piloto con neumáticos intermedios que formó para la salida. Para mí, algunos de estos errores son bastante atípicos para Lewis”.

Según David Coulthard estos errores denotan que Hamilton está corriendo bajo presión: “Ha habido uno o dos incidentes de Lewis y la mayoría de las veces se salió con la suya. Me refiero a su salida de pista a la grava de Imola, por ejemplo, o al roce del guardarraíl en Rusia. Ninguno de ellos eran acciones gigantescas, pero, para mí, en ellos se ve algo: está bajo presión”.

Presión de Verstappen a Hamilton

Red Bull, con Max Verstappen, está presionando a Lewis Hamilton, algo de lo que son conscientes. “Es la primera vez en la que Mercedes y Toto están en una situación de desafío total. Hasta la fecha, habían estado tranquilos, con los pilotos fichados y con todo el motor en su lugar. Ha hecho un gran trabajo a la hora de establecer una dinámica ganadora, pero no tenían competición real”, manifestaba Christian Horner.

“Esta temporada hay una competición real entre dos equipos y hay respeto entre nosotros. Eso sí, creo que operamos de forma diferente y esa puede ser la clave de este Campeonato. Nos gusta esta batalla y cuando Toto se pone nervioso, todo es más divertido”, agregaba el jefe del equipo Red Bull.

Hamilton, contra la opinión pública

Al igual que han hecho varios expertos, algunos pilotos se han decantado por Max Verstappen en su lucha con Lewis Hamilton. El que prefirió no mojarse es Daniel Ricciardo: “Al final, que gane el mejor, también porque este año ambos han creado una rivalidad que para el aficionado neutral ha sido y está siendo espectacular. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no tengo ninguna preferencia”.

No obstante, señalaba: “Sin embargo, creo que a la gente le gustaría ver una nueva cara en lo más alto y por eso Max sería un campeón mundial más popular”.

Claramente en contra de Lewis Hamilton se ha posicionado Yuki Tsunoda, que mantuvo tras él al británico durante las primeras ocho vueltas del Gran Premio de Turquía. “Es el último año de Honda y quiero que Max gane, en el último año de Honda, y también para Red Bull, así que traté de mantener a Lewis detrás tanto como fuera posible, no sé cuántas vueltas”, admitía. “Traté de mantenerlo detrás durante 20 vueltas, ocho vueltas no son suficientes”, lamentaba el piloto de AlphaTauri.

Alonso tampoco ve favorito a Hamilton

Al igual que Yuki Tsunoda, Fernando Alonso defendió su posición con uñas y dientes frente a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Hungría, lo que permitió a su compañero Esteban Ocon llevarse la victoria en Hungaroring. “Sabemos que Fernando Alonso no es un gran fan de Lewis Hamilton como vimos en Budapest, así que esperamos más ayudas”, decía Christian Horner tratando de sumar al asturiano a la causa.

Fernando Alonso, por su parte, prefirió mantenerse al margen: “Por supuesto que me gusta pelear con buenos pilotos, pero creo que Red Bull realmente tiene que hacerlo por sí mismo esta temporada”. Aún así el asturiano mostró su preferencia por Max Verstappen. “Creo que está al máximo ahora mismo, le considero el mejor del paddock justo ahora”. “Creo que ha alcanzado un nivel de madurez que es muy alto y, con su velocidad natural, se vuelve bastante difícil vencerle para cualquiera. Así que creo que es el favorito para este año y probablemente para los próximos años que están por llegar”, finalizaba.