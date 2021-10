Llegó el momento decisivo de la temporada. Ferrari dispone de seis carreras para lograr el objetivo que se marcó al inicio del presente curso, ser tercero en el Mundial de Constructores. Para ello debe recortar 7,5 puntos a McLaren, una meta que parece mucho más asequible después de que Leclerc montara el nuevo motor en Rusia y de que Carlos Sainz lo hiciera en Turquía. Ambos dispondrán de un extra de unos diez caballos para afrontar el final del campeonato. Y con la tranquilidad que esto supone, su jefe, Mattia Binotto, dejará de viajar con el equipo para centrarse en 2022.

El suizo no estuvo en el Gran Premio de Turquía y tampoco estará en México ni en Brasil. “Me saltaré al menos otras dos carreras antes del final de la temporada. Entonces, en este momento, estoy planeando México y Brasil”, reconocía Mattia Binotto. “La razón es, como se puede imaginar, especialmente en México y Brasil, es un viaje largo. Mientras que aquí en Maranello hay mucho que hacer. Es todo un equipo por administrar, tanto el chasis como la unidad de potencia y toda la organización. Y estamos en una fase crítica del desarrollo de 2022, en la que el tiempo se echa encima cada vez más”, proseguía.

“Así que estoy feliz de estar aquí. Por la forma en que estoy gestionando los fines de semana de carreras, ciertamente el jueves y viernes, estando en la oficina, puedo estar más concentrado en lo que esté sucediendo aquí en Maranello, mientras que el sábado y el domingo están completamente dedicados al fin de semana de carreras”, añadía el ingeniero, cuyas funciones en Turquía fueron realizadas por Laurent Mekies. “Ciertamente, extraño el paddock, pero Laurent Mekies puede hacer un gran trabajo, y estoy muy feliz de la forma en que dirige a todo el equipo cuando no estoy allí”, señalaba sobre este último.

Carlos Sainz, un impulso de cara a 2022

Ya la pasada temporada Mattia Binotto se perdió el final del campeonato para centrarse en el coche de este año. Pese a las limitaciones a las que se han visto sometidos los equipos en este 2021, Ferrari ha logrado dar un paso adelante. Y es que la pasada temporada fue sexto en el Mundial de Constructores mientras que ésta es cuarto con muchas opciones de terminar tercero.

Parte de culpa en este paso adelante que ha dado la escudería la tiene la llegada de Carlos Sainz a Maranello. Si bien la campaña anterior Leclerc sumó 98 puntos por 33 que sumó Sebastian Vettel, en ésta Leclerc acumula 116 y Carlos Sainz medio punto más que su compañero de equipo.

