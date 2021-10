Mercedes lleva ganando de manera ininterrumpida el Mundial de Fórmula 1 desde el año 2014. De los siete campeonatos que ha cosechado desde entonces, seis (los últimos cuatro consecutivos), los ha conseguido por medio de Lewis Hamilton. Esta hegemonía ha cansado a muchos aficionados y también a muchos pilotos, que no han dudado en posicionarse a favor de Max Verstappen en la lucha por el Mundial. Si recientemente era Fernando Alonso el que se posicionaba del lado del holandés, ahora lo ha hecho Yuki Tsunoda.

El japonés no se dejó adelantar por Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Turquía y mantuvo a éste tras él durante las ocho primeras vueltas de la carrera, algo de lo que habló a su finalización. “Es el último año de Honda y quiero que Max gane, en el último año de Honda, y también para Red Bull, así que traté de mantener a Lewis detrás tanto como fuera posible, no sé cuántas vueltas”, reconocía Yuki Tsunoda. “Traté de mantenerlo detrás durante 20 vueltas, ocho vueltas no son suficientes”, agregaba el piloto de Williams.

La preciosidad que se ha inventado Hamilton para pasar a Tsunoda 😍 Por fuera. ¡Qué pasada!#TurquiaDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/XjtcmNPv7M — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2021

La lucha de Yuki Tsunoda con Lewis Hamilton recordó a muchos a la que éste tuvo con Fernando Alonso en Hungaroring. “Alonso parecía estar conduciendo para Red Bull”, señalaba Christian Horner, jefe del equipo austriaco, tras la exhibición del bicampeón en el Gran Premio de Hungría. “Sabemos que Fernando Alonso no es un gran fan de Lewis Hamilton como vimos en Budapest, así que esperamos más ayudas”, añadía al respecto Helmut Marko, asesor de Red Bull.

Alonso sitúa a Verstappen por delante de Hamilton

No obstante, Fernando Alonso prefiere mantenerse ajeno a la lucha por el Mundial: “Por supuesto que me gusta pelear con buenos pilotos, pero creo que Red Bull realmente tiene que hacerlo por sí mismo esta temporada”. Aún así el asturiano no ha podido evitar mostrar su preferencia por Max Verstappen. “Creo que está al máximo ahora mismo, le considero el mejor del paddock justo ahora”, decía sobre el holandés. “Ahora creo que ha alcanzado un nivel de madurez que es muy alto y, con su velocidad natural, se vuelve bastante difícil vencerle para cualquiera. Así que creo que es el favorito para este año y probablemente para los próximos años que están por llegar”, aseguró Fernando Alonso.

Bottas también quiere evitar que Hamilton gane

Ni siquiera Valtteri Bottas quiere ser un aliado para Lewis Hamilton pese a ser compañeros de equipo y pese a la buena relaciones que les une. Y es que, según declaraba el finlandés tras ganar el Gran Premio de Turquía, él todavía puede ganar el Mundial. “Teóricamente, todavía tengo opciones de poder lograr el título. Pero si yo no puedo ser campeón, que lo sea Lewis”, manifestaba.

Valtteri Bottas, que la próxima temporada será relevado en Mercedes por George Russell, está a 79,5 puntos de Lewis Hamilton en la clasificación y a 85,5 de Max Verstappen. Si se tiene en cuenta que sólo quedan seis carreras para que termine el Mundial, el finlandés necesita un milagro para despedirse con un título de la que ha sido su escudería las últimas cinco campañas.

Red Bull presiona a Mercedes y a Hamilton

Según constataba recientemente Christian Horner, de las seis carreras restantes, la mitad son favorables a Red Bull y la otra mitad a Mercedes. “No hay más circuitos como Monza y Sochi, donde Mercedes tiene ventaja. Ganaron en Turquía el año pasado, pero los dos fuimos fuertes en Austin. Después siempre somos más fuertes por la altitud en México y en Brasil. Todavía no estamos seguros sobre Catar y Arabia Saudí, luego está Abu Dabi. Diría que va a ser mitad y mitad en los circuitos restantes”, comentaba el jefe del equipo austriaco.

“Es la primera vez en la que Mercedes y Toto están en una situación de desafío total. Hasta la fecha, habían estado tranquilos, con los pilotos fichados y con todo el motor en su lugar. Han hecho un gran trabajo a la hora de establecer una dinámica ganadora, pero no tenían competición real”, indicaba Christian Horner.

“Esta temporada hay una competición real entre dos equipos y hay respeto entre nosotros. Eso sí, creo que operamos de forma diferente y esa puede ser la clave de este Campeonato. Nos gusta esta batalla y cuando Toto se pone nervioso, todo es más divertido”, finalizaba tratando de presionar tanto a Mercedes como a Lewis Hamilton.