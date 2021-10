Fernando Alonso está intentando ser reclutado por Red Bull para que apoye la candidatura de Max Verstappen para ganar su primer Mundial de Fórmula 1. Los austríacos consideran que tener al asturiano de su lado les puede ayudar puntualmente a contener a Lewis Hamilton, una vez que se ha visto que este campeonato se decidirá por mínimos detalles.

«Alonso parecía estar conduciendo para Red Bull», dijo Christian Horner en referencia al pilotaje que desplegó el asturiano durante el pasado Gran Premio de Hungría que terminó con triunfo de su compañero Esteban Ocon. «Sabemos que Fernando Alonso no es un gran fan de Lewis Hamilton como vimos en Budapest, así que esperamos más ayudas», admitió el legendario Helmut Marco sobre el final de temporada.

El bicampeón del mundo quiso bajar las expectativas de que ayudará al equipo con el que ha tenido sus más y sus menos en los últimos años. «Lo he leído esta mañana, tengo que aclarar que yo siempre hago mi propia carrera. Sí, en Hungría logramos pelear contra Hamilton, pero eso se debió principalmente a la pista. Mercedes y Red Bull suelen ser demasiado rápidos para nosotros», comentó.

No en vano, Fernando Alonso admitió que poco o nada podrá hacer, pese a mantener una gran relación con el mexicano Sergio Pérez, el escudero de Verstappen. «Por supuesto que me gusta pelear con buenos pilotos, pero creo que Red Bull realmente tiene que hacerlo por sí mismo esta temporada», dijo el español con realismo.

En cualquier caso, el ofrecimiento de Red Bull a Alonso para evitar que Hamilton gane su octavo mundial de Fórmula 1 es evidente. El peloteo de Verstappen antes del Gran Premio de Turquía no es ni mucho menos casual. «Si no fuera piloto de Fórmula 1 apoyaría a Fernando, sin duda, solo porque me gusta mucho el estilo con el que corre y compite». dijo. Blanco y en botella.