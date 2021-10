Fernando Alonso invitaba recientemente a sus seguidores a creer en el plan. Dicho plan pasa por volver a ser campeón de Fórmula 1, algo a lo que espera optar a partir de la próxima temporada. Será entonces cuando entre en vigor el cambio de reglamento que propició su regreso al Gran Circo. Sin embargo, el plan de Alpine es a cien carreras, por lo que sus pilotos podrían tener que esperar hasta 2024 para luchar con regularidad por el podio.

Así lo reconocía Laurent Rossi en la web oficial de la Fórmula 1: “Tenemos un proyecto a largo plazo. El objetivo es alcanzar un nivel de competitividad que nos coloque en el podio tantas veces como sea posible en 2024. Desde hoy, en el quinto lugar, se puede encontrar fácilmente una hoja de ruta”. “Cada año será un poco mejor. Es un proyecto a 100 carreras, cuatro años. En cada carrera debemos progresar. Puede ser un progreso que se ve en la pista o un progreso en el que no se ven todos los pequeños detalles. La idea es no parar nunca y ver que vamos en la dirección correcta. El año que viene será un año para lanzar las monedas”, añadía el director ejecutivo de Alpine.

“Todo lo que queremos es asegurarnos de que tenemos un nivel satisfactorio de rendimiento al empezar y que no estemos demasiado alejados de los más competitivos; ​​luego, desde ahí, podemos continuar con nuestro ascenso hasta la cima”, finalizaba.

Alpine prometió a Alonso el mejor coche

No deja de ser sorprendente la cautela de un Laurent Rossi, que el pasado mes de abril prometía a Fernando Alonso y a Esteban Ocon que en 2022 tendrían el mejor coche de la historia. “Lo que queremos hacer es seguir construyendo lo que tenemos. El equipo de Enstone ha cambiado mucho en los últimos años, trabajando en un coche que ha llegado a sus límites. Es un buen coche, no es el mejor como podemos ver, pero es un buen coche. Esto no quita que queramos extraer el máximo en cada carrera y ajustar también el funcionamiento de la organización mientras nos aseguraremos de construir el mejor coche de la historia para la próxima era normativa”, manifestaba por aquel entonces.

“Estoy seguro de que esta nueva mayonesa tendrá buen sabor el próximo año. Somos franceses, así que sabemos un par de cosas sobre la mayonesa”, agregaba, optimista, el director ejecutivo de Alpine.

Renault ve bien dar de plazo hasta 2024

En la misma línea que Laurent Rossi, Luca de Meo afirmaba: “Estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para mejorar cada año”. “Estamos aquí con una ambición. Alpine es parte de uno de los mayores fabricantes del mundo. La historia es que Alpine tendrá un compromiso a largo plazo”, proseguía el presidente del Grupo Renault.

“Estamos planeando transformar Alpine en el campo de deportes de coches eléctricos. Estamos desarrollando el producto. La idea es construir alrededor de las actividades de carreras un negocio que le dé perennidad a la actividad de las carreras, de modo que el negocio luego financie la operación. Será un sistema que se cierra solo. Nuestro desempeño en la Fórmula 1 dará sustancia a toda la historia”, añadía.

También Luca de Meo, al poco de que Alpine anunciase el fichaje de Alonso, declaraba: “El año que viene no mejoraremos mucho, pero sí en el 2022. En esta fase tener a una persona experta como Fernando nos viene muy bien a nivel técnico y de organización”.

“Lo que esperamos en 2021 es un año de transición, centrado principalmente en el reconocimiento de marca. Un equipo que aparecerá regularmente en los periódicos y en la televisión. Más adelante en 2022 esperamos estar en el podio con regularidad, con el potencial de ganar alguna carrera”, aseguraba.

Alonso se ve en Alpine hasta 2024

Aunque el asturiano sólo ha renovado por una campaña, espera seguir en el equipo francés más temporadas. Así lo confesó cuando Alpine extendió el contrato de Esteban Ocon hasta 2024 y le preguntaron dónde se veía él ese año: “Estaré aquí, seguramente… como compañero de él”.

No obstante, Fernando Alonso se ha mostrado más ambicioso que su equipo. Y es que, según constató: “El coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación. Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”.

Es decir, que si Alpine es capaz de construir un monoplaza dominante, de la misma manera que hizo Mercedes en la actual era normativa, el español tendría opciones de luchar por el Mundial de Fórmula 1. Si es otra escudería la que lo construye, Alpine deberá progresar año a año, al igual que hizo Red Bull, que actualmente lidera el campeonato con Verstappen, para tal vez tener opciones en 2024. Entonces Fernando Alonso tendrá 43 años. Farina, el primer campeón de la historia, ganó el Mundial con 43 años y 10 meses. El récord de longevidad lo ostenta Fangio, que se alzó con el primero de sus cinco Mundiales de Fórmula 1 con 40 años y con el último cuando tenía 46 años, 1 mes y 11 días.