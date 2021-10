Fernando Alonso mostró su enfado con la FIA después de que juzgase con dos criterios diferentes tres adelantamientos en los que se vio involucrado en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto de Alpine no pidió explicaciones al respecto. Asume que la Fórmula 1 es así y que nunca será justa para todos.

Cuestionado en Movistar sobre si había pedido explicaciones a la FIA tras la carrera, Fernando Alonso señaló: “No hace falta. Por desgracia venimos a América para dar un buen espectáculo y abrir la Fórmula 1 a este país y no hemos dado una buena imagen. Yo creo que Kimi me pasó por fuera en la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición, como es lógico. Giovinazzi me pasó por fuera en la última adelantada que me hizo y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Tres adelantamientos exactamente iguales, dos fueron de una manera y otro de otra. Perdí diez segundos con los que hubiera sido noveno fácil pero bueno, hubiera roto el alerón al final, No cambia nada”.

El enfado de @alo_oficial en el micrófono de #DAZN junto a @Noemidemiguel "Creo que hemos hecho un poco el …😒" "No hemos dado una buena imagen. Tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra"#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/JpJdbU1HL3 — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2021

El ovetense hacía alusión al incidente por el que se vio obligado a abandonar en Austin a cuatro vueltas para el final. “Se rompió el alerón de atrás. Se quedó mirando hacia arriba y casi hago un trompo en la curva rápida antes de entrar en boxes. Miré el retrovisor, vi que el alerón estaba roto y afortunadamente pude llegar al pit. Si llega a pasar en el primer sector hubiera sido más peligroso con las curvas rápidas. Nos tuvimos que retirar. Una pena. Habríamos estado en la lucha por los puntos con el tropo de Raikkonen. Lo intentaremos en la próxima”, explicó al respecto.

“Este deporte es así, para bien o para mal”

Preguntado por la posibilidad de que la Fórmula 1 unifique sus criterios, Fernando Alonso no se mostró optimista: “No creo. Este deporte es así, para bien o para mal. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre”.

🗣️ @alo_oficial en #DAZN "Este deporte es así. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre"#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/QuwD0xLHO3 — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2021

Alonso sigue molesto por lo de Sochi

Por último, el español aprovechó la ocasión para lanzar una pulla más. “Supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera. Yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía. Espero que hagan muchas preguntas en México a quien lo hizo esta vez”, concluyó un Fernando Alonso visiblemente enfadado.