Fernando Alonso tiene un plan y es optimista de cara a 2022, aunque no puede descuidar lo que haga esta temporada. Y es que, tras embestir a Mick Schumacher durante el Gran Premio de Turquía, el asturiano ha recibido una penalización de 2 puntos en su superlicencia que caducará en un año.

Aunque es la primera vez que Fernando Alonso es sancionado desde que regresara a la Fórmula 1, dicha penalización le afecta de cara al siguiente curso. Si el español es sancionado con otros 10 puntos de aquí a octubre de 2022, se perderá una carrera.

Después de que Fernando Alonso haya sido penalizado, Daniel Ricciardo y Mick Schumacher se mantienen como los únicos pilotos sin puntos en su superlicencia. Limpio quedará Carlos Sainz cuando en noviembre de 2021 caduque el único que tiene por obstaculización. Fernando Alonso tiene 2 por incidente.

Alonso, más puntos que Ocon

En peligro esta temporada están Lando Norris y Lance Stroll, cada uno con 8 puntos en su superlicencia. Sergio Pérez, por su parte, tiene 7; mientras que Sebastian Vettel, Nicholas Latifi y Nikita Mazepin tienen 6. Lo que no parece que vaya a decidir la lucha por el Mundial son las penalizaciones en la superlicencia ya que, al igual que Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton cuentan con dos puntos de sanción por incidentes.

Al igual que Carlos Sainz, sólo hay un piloto con un punto en su superlicencia y es Esteban Ocon. El compañero de Fernando Alonso en Alpine fue penalizado por incidente, algo a lo que tanto él como el ovetense deberán tener cuidado con vistas a 2022.

La importancia de evitar incidentes

Ambos son los dos pilotos que menos han cargado la cuenta de accidentes de su equipo en el presente curso, algo de lo que presumía recientemente Fernando Alonso. “Nuestra cuenta de accidentes es la que está menos cargada de todos los equipos”, le decía el bicampeón a Marcin Budkowski en un email que fue filtrado a la prensa. “¡Entonces asegúrate de que se mantenga así!”, le respondió el director ejecutivo de Alpine.

Y es que la escudería gala ha recortado gastos para destinarlos al coche de 2022. “Estamos usando un motor de 2019. Algunos de nuestros rivales obtuvieron ganancias que nosotros no hemos logrado, así que estamos en una situación que no es ideal, porque tuvimos que retrasar nuestra nueva unidad de potencia”, reconocía Marcin Budkowski.

“No teníamos los recursos para relanzar el programa de desarrollo del motor de este año y continuar trabajando en el de 2022. Por eso, hemos decidido poner todos nuestros esfuerzos en 2022. Creo que es lo correcto, pero es doloroso, porque como consecuencia de ello este año perdimos terreno ante nuestros rivales”, agregaba el polaco.

Ir con cuidado

Por todo ello tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon deberán evitar verse implicados en nuevos incidentes. Por un lado es importante que no engorden la cuenta de accidentes de su equipo. Por otro, si Alpine es capaz de poner a su disposición un coche competitivo de cara a 2022, año en el que entrará en vigor el ansiado cambio de reglamento, será importante que no se queden fuera de ningún Gran Premio por culpa de una penalización.

En Enstone confían en que confeccionarán un monoplaza competitivo para 2022. “Nos aseguraremos de construir el mejor coche de la historia para la próxima era normativa”, aseguraba Laurent Rossi. “Estoy seguro de que esta nueva mayonesa tendrá buen sabor el próximo año. Somos franceses, así que sabemos un par de cosas sobre la mayonesa”, agregaba en clave de humor el CEO de Alpine.

Al respecto, Fernando Alonso advertía: “El coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación. Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”. También, tras el Gran Premio de Rusia, declaraba: “Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”.

Al igual que Alpine, el asturiano es optimista de cara a la próxima temporada: “Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”. Es por ello por lo que Fernando Alonso ha invitado a sus seguidores a “creer en el plan”. Dicho plan pasa por no sumar una nueva penalización.