Carlos Sainz es ambicioso de cara a la próxima temporada. Al de Ferrari no sólo le vale con luchar por los podios y por las victorias en 2022 sino que quiere tener como rivales a los mejores. Entre los pilotos con los que quiere pelear Carlos Sainz se encuentra, cómo no, Fernando Alonso. “Sería bonito para España”, asegura.

“Me gustaría vernos a Fernando y a mí peleando por podios y victorias en 2022 en vez de estar como ahora, peleando por quintos y sextos puestos. Será más divertido para toda la afición, en España sería brutal tener a un piloto en Ferrari y en Alpine peleando por podios. Sería algo muy bonito”, comentaba Carlos Sainz en Europa Press.

Aunque el madrileño es consciente de que Mercedes y Red Bull están un paso por delante, considera que el cambio de reglamento previsto para 2022 supone una “oportunidad muy buena”, tanto para Ferrari como para el resto de equipos que quieran amenazar su hegemonía. Y es que, según constata Carlos Sainz, todos empezarán “de cero” la próxima temporada.

Sainz y Alonso empezarán “de cero”

“La clave va a estar en entender la nueva reglamentación aerodinámica. Ahora mismo los coches tienen mucha carga aerodinámica producida de una manera y el año que viene también van a tener mucha carga aerodinámica, pero producida de otra manera. Las ruedas nuevas, nosotros tenemos deberes con el motor y otros no… hay muchas cosas que intentar mejorar y en las que acertar. Todo el mundo empieza de cero y no habrá que recuperar esas seis o siete décimas que nos separan de Mercedes y Red Bull”, señalaba el piloto de Ferrari.

“Mercedes y Red Bull siguen a un nivel muy alto, pero Ferrari ha hecho los cambios necesarios para adaptarse a esta nueva Fórmula 1. Me encantaría decir que vamos a estar arriba, pero hay que esperar, ver dónde están los demás y ocuparnos de nosotros mismos; centrarnos en lo que nosotros podamos controlar y asegurarnos de que no nos dejamos nada por hacer”, sentenciaba Carlos Sainz.

El motor, la gran baza de Carlos Sainz

Precisamente pensando en la próxima temporada, Carlos Sainz usará un nuevo motor en Turquía, motivo por el que afrontará el Gran Premio desde la última posición. Dicha unidad de potencia ya estuvo a disposición de Charles Leclerc en Sochi, donde el español su subió al podio como tercero.

“El nuevo motor funcionó bien. Estuvo a la altura de lo que esperábamos y nos dio un poco más en términos de rendimiento. Creo que hizo su contribución a la carrera de Charles, lo cual es un aspecto positivo. Es bueno para Charles tener este motor para el resto de la temporada. Con el viejo a Sainz no le fue mal, pero la diferencia entre los dos está ahí. Sainz con el nuevo podría haberlo hecho aún mejor”, aseguraba Mattia Binotto tras el Gran Premio de Rusia.

“El motor del año que viene será diferente al que se usó aquí. Era importante traerlo este año, es un salto en tecnología comparado con el usado este año, pero necesitábamos este nuevo para ganar experiencia. Pero el motor del próximo año será nuevo y diferente”, añadía el jefe del equipo Ferrari.

Esta nueva unidad de potencia, sobre la que Carlos Sainz podrá reportar sus impresiones a partir de la próxima carrera, podría dar al madrileño un incremento de hasta 10 caballos, cifra que será aún mayor con el motor que prepara Ferrari para 2022. Sin duda, una gran ayuda para un Carlos Sainz que busca su primera victoria en la Fórmula 1.

Alonso iguala a Sainz en optimismo

En el pasado Gran Premio de Rusia se cumplieron cien carreras desde la última en la que Fernando Alonso se subió al podio. Y curiosamente, el asturiano llegó a rodar en puestos de podio hasta que la lluvia le obligó a parar a escasas vueltas del final. Pese a ello, Alonso es optimista de cara a la próxima temporada, por lo que la lucha por el podio y por las victorias entre ambos que reclama Carlos Sainz puede ser una realidad.

“Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”, declaraba tras la carrera en Sochi.

Ya anteriormente, cuestionado por 2022, Fernando Alonso había afirmado: “Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”.

De momento, Lando Norris ya ha probado el monoplaza de la próxima temporada y ha lanzado una advertencia al resto de pilotos: “Es un coche muy diferente a la hora de conducir. En cierto modo no es tan agradable como el de esta temporada. Creo que será igual para todos los equipos”. ¿Conseguirán Fernando Alonso y Carlos Sainz adaptarse antes que el resto a los nuevos monoplazas?