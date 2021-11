Toto Wolff quiso poner en su sitio a Fernando Alonso al ser cuestionado por el asturiano en la última entrevista que ha concedido. Al CEO de Mercedes no le gusta que digan que Alonso, o cualquier otro piloto, sería campeón con el monoplaza de Lewis Hamilton, motivo por el que lanza una pregunta al aire: ¿por qué no están en ese coche? En lo que al español respecta, Toto Wolff reconoce que es decepcionante que no tenga más de dos títulos a su nombre, pero que “se trata de saber que eres parte de un sistema solar, no eres el sol”.

El CEO de Mercedes comenzó su entrevista en el Daily Mail haciendo alusión a las críticas que está recibiendo Hamilton: “Creo que sólo cuando se retire la gente comprenderá la magnitud de sus logros. La gente que dice que podría ser campeón con el coche de Lewis… Bueno, ¿y por qué no están ellos en el coche de Lewis? ¿Por qué cambió él de McLaren a Mercedes en 2013? Fue un movimiento valiente. Hay varios ejemplos, incluso ahora, de gente que fue antes a por el dinero que a por el coche”.

Cuestionado directamente por Fernando Alonso, Toto Wolff señalaba: “Es, sin duda, uno de los mejores pilotos que han corrido en la Fórmula 1. De la historia. Es decepcionante para el deporte que no tenga nada más que dos títulos en su haber. Pero debes saber que eres parte del sistema solar, no el sol”.

“Algunos pilotos están mal aconsejados. Se ven en el foco mediático y empiezan a creerse que ellos son el sol. Y no lo son. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos satélites. Somos los planetas que van girando”, añadía al respecto.

¿Por qué Alonso no fichó por Mercedes?

Aunque Fernando Alonso ha sido relacionado con Mercedes, nunca fue una opción para el escudería tras la llegada de Lewis Hamilton al equipo. Así lo explicaba en su día Toto Wolff: “Si pongo a Mercedes a un lado, claro que me gustaría ver a Fernando Alonso en ese coche, y que toda la batalla de 2007 sucediera de nuevo. Pero desde la perspectiva del equipo eso es algo que nunca habría funcionado. Hay una historia, en aquel año sucedió algo particularmente doloroso para Mercedes, para una parte de Mercedes entonces”.

“Aunque la gente madura y cambia, habría sido una pareja de pilotos emocionante. Puede que para nosotros fuera demasiado emocionante”, agregaba el CEO de Mercedes.

Fernando Alonso, por su parte, dijo sobre el tiempo que estuvo alejado de la Fórmula 1: “No tuve conversaciones con Mercedes, alguna hubo con Red Bull”.

Toto Wolff y la inteligencia en la Fórmula 1

En su entrevista el austriaco también se ha referido a una conversación que tuvo con Niki Lauda en la que éste le confesó que había competido contra rivales que no eran muy espabilados. “Cuando hablas con Max o Lewis, cuando hablas con Sebastian Vettel, te sorprendes de lo enganchados que están. No son graduados en la Universidad de Oxford, pero son listos. No hay opciones de vivir una vida como la de James Hunt ahora mismo. La gente se sorprendería de lo inteligente que es Hamilton en alguna ocasiones”, destacaba Toto Wolff.

Por último, el CEO de Mercedes no descarta que Lewis Hamilton y Max Verstappen puedan tocarse en la última carrera. “En el pasado asistimos dos veces a una dinámica así entre Ayrton Senna y Alain Prost, y también entre Michael Schumacher y Jacques Villeneuve. Yo no daré nunca a uno de mis pilotos orden de que se toque con otro para eliminarlo… pero si se llega a la última carrera con esta tensión, con el título en juego, no puedo excluir que se toquen. No es una cosa que pueda controlarse. Basta ver lo que sucedió en Monza: Max sabía que Lewis era más rápido y que le adelantaría, así que la mejor forma de evitarlo era un toque”, concluía Toto Wolff.