Fernando Alonso cambió su motor en Austin, lo que le condenó a afrontar el Gran Premio de Estados Unidos desde la decimonovena posición. Este movimiento tenía varias lecturas positivas. Por un lado el asturiano aprovechaba un circuito en el que Alpine no se había mostrado competitivo para cambiar la unidad de potencia y afrontar con un nuevo motor el final del campeonato. Por otro, salir desde la zona trasera de la parrilla le brindaba una gran oportunidad para sumar un buen número de adelantamientos pensando en el Overtake Award, el título que se está jugando con Sebastian Vettel.

Alonso afrontaba el Gran Premio de Estados Unidos con 95 adelantamientos a sus espaldas por 96 de Vettel; es decir, a tan sólo uno del tetracampeón. Sin embargo el germano también cambió su motor, por lo que salió decimoctavo en Austin, justo por delante de Fernando Alonso. Si bien Sebastian Vettel fue capaz de remontar hasta la décima posición, el piloto español se vio obligado a abandonar a cuatro vueltas para el final. Aún así el español sumó cinco valiosos adelantamientos de cara al Overtake Award. Vettel, por su parte, sumó uno más, por lo que afrontará con dos de ventaja sobre Alonso la cinco carreras restantes.

Al igual que Fernando Alonso, Carlos Sainz sumó cinco adelantamientos en Austin. El piloto de Ferrari es el tercero en discordia en la lucha por el Overtake Award con 95 adelantamientos por 102 de Sebastian Vettel y 100 de Alonso.

¿Qué es el Overtake Award?

El pasado 24 de agosto, con la temporada de Fórmula 1 ya en marcha, Ben Pincus, anunciaba en un comunicado la creación del Overtake Award. “Estamos muy felices de ampliar nuestra unión con Crypto.com. Juntos estrenamos el Overtak Award, que entrará en la Fórmula 1 esta temporada, lo que se suma a la colaboración que ya teníamos con las clasificaciones al sprint. Este galardón recompensará a los pilotos con más instinto para los adelantamientos, instinto que también es necesario cuando trabajas en el mundo de la criptomoneda”, declaraba el director de uniones comerciales de la Fórmula 1.

Cuestionado sobre dicho galardón en Bild, Sebastian Vettel aseguraba que no tiene mucho significado para él. “Es divertido cuentes los adelantamientos o no. Lo ideal es que no superes a nadie durante todo el año y ganes todas las carreras. Por supuesto que es divertido adelantar y no siempre es fácil. Si tienes éxito, es una buena sensación”, agregaba al respecto.

En lo que a Fernando Alonso respecta, su objetivo en lo que resta de temporada es intentar subirse al podio, algo que tendrá más fácil con su nuevo motor. “Esa es la meta, hemos sido un poco más competitivos estas últimas carreras, sextos en la clasificación en Rusia, comenzamos sextos en Turquía, entonces, definitivamente estamos siendo más competitivos, esperemos que podamos seguir así”, manifestaba en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos.

La lucha entre Fernando Alonso y Vettel

Antes de viajar a Austin varias personas recordaron el paso de Fernando Alonso por Ferrari, donde fue tres veces subcampeón, las tres veces por detrás de Sebastian Vettel. Una de ellas fue Luca Cordero di Montezemolo. El que fuera presidente de la escudería italiana contaba: “Yo tengo que ver las carreras solo. Ya he roto dos televisores. Uno, cuando Massa perdió el Mundial, una cosa única en el mundo. ¡Pam! Lo destrocé con una explosión. El otro, cuando, con Alonso, perdimos el Mundial en Abu Dabi en 2010”.

Aunque el ovetense llegó a Abu Dabi con ventaja sobre el por aquel entonces piloto de Red Bull, su rival terminó imponiéndose en el Circuito de Yas Island. Fernando Alonso, que salió tercero, acabó séptimo aquella carrera. Sebastian Vettel se proclamaba por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1 mientras que Alonso no conseguía su tercer mundial por tan sólo 4 puntos.

En 2012 Fernando Alonso también llegó a la última carrera con opciones de ser campeón. Entonces el asturiano terminó segundo el Gran Premio de Brasil y Vettel lo hizo en sexta posición. Aún así éste último terminó imponiéndose con 3 puntos de ventaja sobre Alonso.

Posteriormente Fernando Alonso volvería a ser subcampeón con Ferrari en 2013 tras un Sebastian Vettel que ese año ganaría su cuarto y último Mundial hasta la fecha. La batalla entre ambos la ha reavivado ahora el Overtake Award. Dicho galardón les otorga la opción de sumar un título que no tienen en su brillante palmarés. ¿Quién terminará imponiéndose en esta vibrante batalla por el Overtake Award?