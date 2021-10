Si recientemente era Fernando Alonso el que recordaba su paso por Ferrari, ahora ha sido Luca Cordero di Montezemolo. El que fuera presidente de la escudería italiana reaccionó de manera violenta en dos ocasiones tras un Gran Premio. Una cuando Felipe Massa se quedó a las puertas de la gloria en 2008 y la otra en 2010, cuando Fernando Alonso perdió el Mundial de Fórmula 1 en la última carrera.

Aunque el asturiano llegó a Abu Dabi con ventaja sobre Sebastian Vettel pese a que el Ferrari era mucho más lento que el Red Bull, el alemán terminó imponiéndose en el Circuito de Yas Island. Fernando Alonso, que salió tercero, terminó séptimo aquella carrera. Vettel se proclamaba por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1 mientras que Alonso no conseguía su tercer mundial por tan sólo 4 puntos.

“Yo tengo que ver las carreras solo. Ya he roto dos televisores. Uno, cuando Massa perdió el Mundial, una cosa única en el mundo. ¡Pam! Lo destrocé con una explosión. El otro, cuando, con Alonso, perdimos el Mundial en Abu Dabi en 2010”, señaló al respecto en Sky Italia Luca Cordero di Montezemolo.

Massa no pudo ganar con Ferrari

Sobre lo sucedido con Felipe Massa, el brasileño pudo haberse proclamado campeón del mundo en 2008. Para ello necesitaba ganar el Gran Premio de Brasil, algo que hizo, y que Lewis Hamilton no acabase entre los cinco primeros. Finalmente el británico, que rodaba sexto, adelantó en medio de la lluvia a un Timo Glock que equivocadamente no había cambiado de neumáticos. En aquella ocasión, Ferrari perdió el Mundial por tan sólo 1 punto.

Alonso y Vettel tampoco lo hicieron

Y es que, desde que Kimi Raikkonen se proclamase campeón en 2007, ningún otro piloto de Ferrari ha logrado alzarse con el título. Ni siquiera fueron capaces de hacerlo Fernando Alonso o Sebastian Vettel, algo a lo que hizo alusión el español hace unos días. “Lo intentamos los dos en Ferrari, nos acercamos, pero al final no lo conseguimos. Quizá Ferrari no estaba listo para tener un campeón del mundo en el cockpit cuando corrimos allí”, manifestaba Fernando Alonso.

“Ahora han modificado su plan. Las expectativas ya no son tan altas y corren con pilotos jóvenes. Ahora tienden a pensar a largo plazo, y no a corto como antes”, agregó el ovetense celebrando que Carlos Sainz y Leclerc corran menos presionados de lo que lo hicieron él y Vettel.

El recuerdo a Schumacher

El que sí ganó, y no uno sino cinco Mundiales consecutivos con Ferrari fue Michael Schumacher. A este último quiso recordar Luca Cordero di Montezemolo en su entrevista. “Cuando ganamos el Mundial de Fórmula 1 de 2003 o 2004, Michael Schumacher me regaló una preciosa Harley-Davidson, que todavía utilizo cuando me doy algunas vueltas por ciertas carreteras”, concluyó el que fuera presidente de Ferrari.

Según dijo Luca Cordero di Montezemolo en su día, Fernando Alonso estuvo muy cerca del rendimiento del alemán. “En términos de rendimiento, Fernando fue muy bueno. Para mí, Alonso está a la altura de Hamilton y Vettel; y en carrera está muy cerca de Michael. En carrera, Alonso fue y es un piloto fantástico. No perdió el campeonato por sus errores”, declaró el que fuera presidente de Ferrari exculpando al asturiano, que también perdió el mundial en 2012 por 3 puntos.