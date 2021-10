Nikita Mazepin y Mick Schumacher han debutado juntos en Fórmula 1 esta temporada de la mano del equipo Haas. Sin embargo la relación de ambos se remonta al año 2013 en el que el padre del alemán, el expiloto Michael Schumacher, sufrió aquel desafortunado accidente de esquí.

Y es que el 29 de diciembre de aquel año Nikita Mazepin y su familia se encontraban en la estación de al lado esquiando. Por ese motivo se enteraron del percance de Michael Schumacher antes de que RMC Sport y Christophe Gernignon-Lecomte, director de la estación de esquí de Meribel, informaran de lo sucedido. “Estábamos entonces en los centros turísticos vecinos de los Alpes franceses. Estaba con mi familia en Courchavel y Mick y su familia, en Meribel, así que fuimos uno de los primeros en saber lo que sucedió”, desveló Nikita Mazepin en RBC.

Por aquel entonces Mazepin y Mick Schumacher corrían en karting, aunque no se conocían personalmente. No obstante, la familia del ruso telefoneó a la del germano para interesarse por el estado del Káiser. “Les llamamos y le deseamos una pronta recuperación a Michael. Una semana más tarde, conocí a Mick en los test de invierno en Italia y me sorprendió la forma tan profesional en la que se acercó a pesar de lo que había sucedido y esto a una edad temprana”, añadió Nikita Mazepin en el citado canal de televisión. Por aquel entonces Mick Schumacher tenía 14 años.

Mick Schumacher lo dejaría todo por hablar él

Recientemente Netflix estrenaba un documental sobre Michael Schumacher. En él su hijo Mick lamentaba no poder estar compartiendo su primeros pasos en la Fórmula 1 con su padre: “Desde el accidente estas experiencias, estos momentos que creo que mucha gente tiene con sus padres ya no están presentes, o lo están pero menos, y en mi opinión es algo injusto”.

“Creo que papá y yo, nos entenderíamos ahora de una forma diferente simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del motor y tendríamos mucho de lo que hablar. Ahí está mi cabeza la mayoría de tiempo, pensando que eso sería tan guay. Lo dejaría todo sólo por eso”, agregaba el piloto de Haas.

Por su parte, la mujer de Michael Schumacher, Corinna, señalaba: “Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”.

Mazepin y Mick Schumacher podrían separar sus caminos

El padre de Mazepin es dueño de la empresa de fertilizantes químicos y posee una fortunas valorada en algo más de 11.000 millones de euros. En su día trató de comprar Force India (hoy Aston Martin), pero Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, fue el que finalmente se hizo con esta escudería. Dmitry Mazepin, también lo intentó con Williams y tampoco lo logró. Finalmente ha entrado en la Fórmula 1 de la mano de Haas, equipo al que aporta 25 millones de euros. Este movimiento ha permitido que la escudería diese un volante a Nikita Mazepin.

Pese a que los resultados de su hijo no están siendo buenos, ha sido confirmado para la próxima temporada por Haas. No así Mick Schumacher, cuya continuidad depende de una negociación a tres con Ferrari. El equipo italiano prefiere que su pupilo recale en otro con mayores aspiraciones, además su relación con Nikita Mazepin no ha sido la esperada. “Hemos tenido algún malentendido, pero es normal. Somos dos jóvenes que intentan tener una larga carrera en Fórmula 1. Nos conocemos desde hace mucho. Encontraremos la forma de trabajar juntos”, comentaba el ruso al respecto.

Una alternativa a Haas para Mick Schumacher es Williams. “Está sólo ante su primer año en la Fórmula 1, pero ha sido absolutamente inteligente en la gestión del coche, el equipo y su temporada en líneas generales. Es un buen chico y realmente se merece pilotar un monoplaza ganador. Confío en que esto suceda y, si ese coche fuera un Williams, sería incluso mejor”, reconocía tras el Gran Premio de Turquía el director de la escudería.