Ni Fernando Alonso ni Sebastian Vettel, por mucho que éste llegase con dos títulos más que el asturiano a Ferrari, fueron capaces de proclamarse campeones del mundo de Fórmula 1 con la escudería italiana. Esto es algo que ha querido constatar Alonso en la última entrevista que ha concedido.

Haciendo alusión a Vettel, el ovetense comentó en F1-Insider: “Lo intentamos los dos en Ferrari, nos acercamos, pero al final no lo conseguimos. Quizá Ferrari no estaba listo para tener un campeón del mundo en el cockpit cuando corrimos allí”.

“Ahora han modificado su plan. Las expectativas ya no son tan altas y corren con pilotos jóvenes. Ahora tienden a pensar a largo plazo, y no a corto como antes”, añadió Fernando Alonso recalcando que Leclerc y Carlos Sainz están menos presionados que él y Vettel en su día.

Alonso cree que les faltó coche en Ferrari

No es la primera vez que el español se pronuncia al respecto. Ya en septiembre del año pasado, cuando Sebastián Vettel estaba más cuestionado que nunca, Fernando Alonso rompió una lanza a su favor. “Ferrari es el equipo más legendario de la Fórmula 1. Es especial conducir para Ferrari. Aunque no gané el título, fue una experiencia muy positiva para mí. Creo que Sebastian también tendrá buenos recuerdos de Ferrari, aunque no se haya proclamado campeón del mundo con ellos. Creo que a los dos nos faltó el coche adecuado y las capacidades técnicas en el momento adecuado”, manifestó entonces.

“Cuando firmas con Ferrari, asumes que puedes ganar el Mundial. Después de cuatro títulos, Vettel probablemente pensó que podría conseguir otro con Ferrari. Pero a veces no tienes suerte en el momento adecuado y las oportunidades se escapan. Por eso en mi carrera intenté no concentrarme sólo en la Fórmula 1 y, por ejemplo, hice las 24 Horas de Le Mans e intenté ganar todo lo que se puede ganar”, agregó Fernando Alonso.

La amarga despedida de Vettel de Ferrari

Al igual que Fernando Alonso, Sebastian Vettel, que esta temporada fue relevado en Ferrari por Carlos Sainz, se despidió de la escudería italiana lamentando no haber conquistado el título: “Es una lástima que no hayamos logrado lo que nos propusimos alcanzar, pero hay razones por las fortalezas y por las debilidades en años pasados”.

“Teníamos la ambición y el objetivo de ganar el campeonato y no lo hicimos, así que creo que es sólo una reflexión honesta. No creo que decirlo en voz alta cambie nada. Probablemente nos enfrentamos a una combinación muy fuerte de equipo/piloto, una de las más fuertes que hemos visto hasta ahora”, añadió haciendo alusión a Mercedes y a Lewis Hamilton.

“Pero nuestro objetivo era ser más fuertes que eso y, en este sentido, hemos fallado. Hay muchas razones por las que no pasó, pero en el panorama general, creo que no es injusto, es sólo la verdad. No hay nada de malo en decirlo en voz alta”, finalizó Sebastian Vettel.

Ferrari alejó a Alonso del título

En cinco temporadas en Ferrari, Fernando Alonso fue tres veces subcampeón. Poco pudo reprocharse entonces ya que el coche dominador era el Red Bull de Sebastian Vettel. De las tres veces en las que fue subcampeón, en 2010 y en 2012, Alonso llegó con opciones a la última carrera, aunque terminó perdiendo el campeonato por 4 y 3 puntos respectivamente.

Si fue así fue más por culpa de Ferrari que suya. Así lo admitía el presidente de la escudería italiana, Luca di Montezemolo: “En términos de rendimiento, Fernando fue muy bueno. Para mí, Alonso está a la altura de Hamilton y Vettel; y en carrera está muy cerca de Michael. En carrera, Alonso fue y es un piloto fantástico. No perdió el campeonato por sus errores”.

Éric Boullier, exjefe de McLaren, llegó a decir sobre Fernando Alonso al ser preguntado por Fernando Alonso. “Definitivamente debería y podía haber tenido más de dos títulos. Me acuerdo de Abu Dabi 2010 porque fue nuestro coche (el de Vitaly Petrov) lo que le impidió ser campeón del mundo, esa podría haber sido una oportunidad para ellos”.

“Hubo otro más tarde y creo que cuando uso la palabra podría siempre es fácil dar una opinión después de que algo ya haya pasado, pero en ese momento quizás faltaba algo de confianza de los miembros del equipo en sí mismos”, confesó.

Vettel no mejoró a Fernando Alonso

Sebastian Vettel, por su parte, estuvo seis temporadas en Ferrari y sólo fue subcampeón en dos ocasiones. “Vettel es bueno, pero no es Alonso”, afirmó un empleado anónimo del equipo italiano en 2018.

“Alonso se ha negado a sí mismo oportunidades de éxito, pero no es menos cierto que Ferrari se ha negado a sí mismo dos campeonatos mundiales al permitirle a Alonso abrir la puerta”, agregaba haciendo referencia al año 2015, año en el que el español, descontento después de que Marco Mattiacci sustituyese a Stefano Domenicali, abandonó Ferrari cuando aun le restaba un año de contrato.