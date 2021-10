Con la parrilla prácticamente definida de cara a la próxima temporada, una de las grandes incógnitas está en saber dónde correrá Mick Schumacher. En Ferrari están contentos con su rendimiento, pero con Carlos Sainz y Leclerc en el equipo, aún deberá esperar para tener una oportunidad. De momento su primera experiencia en la Fórmula 1 le ha llegado de la mano de Haas, escudería que quiere seguir contando con sus servicios. No obstante, Mick Schumacher ha sido tentado por Williams en los últimos días.

“Sin duda alguna, Mick Schumacher es un piloto a tener en cuenta. Tengo que decir que esta temporada Mick está haciendo un gran trabajo con las herramientas que tiene a su disposición”, reconocía Jost Capito en RTL. “Está sólo ante su primer año en la Fórmula 1, pero ha sido absolutamente inteligente en la gestión del coche, el equipo y su temporada en líneas generales”, continuaba el director del equipo Williams.

“Es un buen chico y realmente se merece pilotar un monoplaza ganador. Confío en que esto suceda y, si ese coche fuera un Williams, sería incluso mejor”, finalizaba Jost Capito sobre Mick Schumacher.

Por primera vez en la temporada en Q2

El alemán viene de hacer su mejor sesión de clasificación en Estambul. Con el coche más lento de la parrilla, Mick Schumacher logró colarse por primera vez esta temporada en la Q2. Desafortunadamente, no pudo confirmar sus buenas sensaciones el domingo y terminó decimonoveno el Gran Premio de Turquía.

“A juzgar el desempeño del último fin de semana, Mick tuvo algo de mala suerte en líneas generales, también porque daba la impresión de adaptarse bien al circuito y a las condiciones adversas de la pista”, lamentaba Günther Steiner, el homólogo de Jost Capito en Haas.

“En cualquier caso, ha demostrado tener un gran potencial. No sólo en esta ocasión, sino también durante todo el año. Estoy satisfecho con lo que ha logrado hacer y espero que tenga más oportunidades para poder destacar y demostrar su talento”, añadía.

Entre Haas y Williams

No es de extrañar que Haas, que ya ha confirmado a Mezepin para la próxima temporada, quiera hacer lo propio con Mick Schumacher pese a los roces que han tenido ambos pilotos. “Hemos tenido algún malentendido, pero es normal. Somos dos jóvenes que intentan tener una larga carrera en Fórmula 1. Nos conocemos desde hace mucho. Encontraremos la forma de trabajar juntos”, comentaba al respecto el ruso.

Precisamente por sus roces, y porque necesitan que así sea, Ferrari prefiere ver al hijo del Káiser en un equipo con mayores aspiraciones. Y es en Williams donde George Russell ha sido capaz de ganarse un volante en Mercedes. Aún así valoran la gran temporada que está haciendo. “En su campaña de estreno en la Fórmula 1, Mick está confirmando la velocidad y los valores que le hicieron destacar en toda su carrera anterior de juventud. Velocidad, determinación, esfuerzo y ganas de aprender. Son algunas de las características que había puesto de manifiesto dentro de nuestra Academia y que ha empezado a demostrar también con Haas. Tenemos mucha confianza en que su crecimiento seguirá y será aún más fuerte en un equipo con el que comparte ambiciones”, decía Laurent Mekies, director deportivo de Ferrari.

Alonso quiere algo mejor para Mick

Otro que alabó al germano tras el Gran Premio de Turquía fue Fernando Alonso. Tras ser embestido con Pierre Gasly, el asturiano fue relegado a la zona trasera de la parrilla, donde batalló con Mick Schumacher. “Realmente es algo especial tenerlo en la Fórmula 1, me recuerda mucho a su padre en su lenguaje corporal, sus expresiones y en casi todo. También tiene las mismas letras en el monitor de tiempos y cuando lo veo es algo muy conmovedor”, señaló tras la carrera.

“Me gusta mucho, me gusta su estilo y me gusta que esté en la Fórmula 1. Sería bueno verlo pronto al volante de un coche que sea más competitivo”, agregó Fernando Alonso.

Podría tener sitio en Ferrari en 2023

Aunque en Maranello presumen de la pareja que forman Leclerc y Carlos Sainz, éste último termina contrato en 2022. Curiosamente, al poco de anunciarse que Mick Schumacher correría en Haas esta temporada, Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari, declaró: “La Ferrari Driver Academy no fue creada para criar pilotos de Fórmula 1, sino para crear el próximo piloto de Ferrari. Hoy es demasiado pronto para decidirlo pero hay premisas para ver a Mick de rojo en 2023”. A esto, Carlos Sainz respondió: “No me preocupa Mick Schumacher. Llego a Ferrari sin fecha de caducidad y en igualdad de condiciones con mi compañero de equipo. La intención es crear un ciclo”.

De momento Mick Schumacher no tendrá sitio en Ferrari ni como piloto de pruebas. Para la próxima temporada ya ha sido confirmado como tal Antonio Giovinazzi. “Giovinazzi se queda como nuestro piloto reserva, la primera alternativa a los titulares. Está mostrando crecimiento cada año y espero que pueda quedarse en Alfa, se lo merece”, desvelaba Mattia Binotto.

Alfa Romeo, otra opción

A la espera de ver qué hace Alfa Romeo con Antonio Giovinazzi, el único piloto confirmado por la escudería para la próxima temporada es Valtteri Bottas, por lo que Mick Schumacher también tiene opciones de ser su compañero. “Realmente no pienso en lo que pasará el año que viene, ya veremos cómo va todo”, decía el piloto de 22 años al ser preguntado al respecto.

Al igual que Alfa Romeo con Valtteri Bottas, Williams busca compañero para Alex Albon de cara a la próxima temporada. En lo que respecta a Haas, confía en poder retener a Mick Schumacher, aunque se trata de una negociación a tras bandas en la que Ferrari también decidirá qué es lo mejor para su piloto.