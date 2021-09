La parrilla de Fórmula 1 para 2022 ha quedado prácticamente definida tras el anuncio de la llegada de George Russell a Mercedes y el fichaje de Valtteri Bottas por Alfa Romeo. Si bien cómo afectará el cambio de reglamento a las diferentes escuderías sigue siendo una incógnita, Fernando Alonso, que ha renovado una temporada con Alpine, y Carlos Sainz, que tiene contrato hasta 2022 con Ferrari, tienen ya ubicados a sus principales rivales.

Hamilton y Russell serán compañeros en Mercedes

Mercedes, que ha ganado el Mundial de Constructores los siete últimos años, ha prescindido de Valtteri Bottas para apostar por George Russell. El británico está llamado a tomar el relevo de Lewis Hamilton en el futuro y compartirá equipo con él la próxima temporada.

Verstappen y Sergio Pérez seguirán en Red Bull

Donde no habrá cambios es en Red Bull. La escudería austriaca ha dado un salto de calidad con la llegada de Sergio Pérez y, pese al rendimiento irregular ofrecido por éste, ha decidido extender su contrato por una temporada. Así pues, el mexicano seguirá como compañero de Max Verstappen en 2022.

Sainz y Leclerc continúan en Ferrari

Tampoco habrá cambios en Ferrari. Con la llegada de Carlos Sainz el pasado verano, el equipo italiano apostó por la dupla más joven que ha tenido en los últimos cincuenta años. Dicha apuesta se extenderá por una campaña más, aunque en Maranello deberán decidir si renuevan a Carlos Sainz ya que el madrileño termina contrato en 2022. Charles Leclerc tiene contrato hasta 2024.

McLaren reiterará su confianza en Norris y en Ricciardo

Pese a que Daniel Ricciardo no termina por convencer como recambio de Carlos Sainz en McLaren, el australiano seguirá en Woking la próxima temporada. También Lando Norris, al que el equipo británico ha renovado con un contrato multianual que demuestra las grandes esperanzas de futuro que tienen depositadas en él.

Alpine volverá a apostar por Alonso y Ocon

Fernando Alonso ha renovado por una temporada más con Alpine y espera estar muchos más años en Fórmula 1. Aún así irá renovando año a año con la escudería francesa. Por su parte Esteban Ocon ha extendido el vínculo que le une a Alpine hasta 2024.

Gasly y Tsunoda seguirán en Alpha Tauri

Sin sitio en los equipos más potentes de la parrilla, Pierre Gasly ha renovado con AlphaTauri por una temporada más. El galo seguirá compartiendo escudería con Yuki Tsunoda, que también ha extendido su contrato por una campaña.

Alfa Romeo busca compañero para Bottas

Tampoco parece que a Antonio Giovinazzi le queden más opciones que renovar con Alfa Romeo. Al menos en Ferrari, donde ha sido confirmado como piloto reserva de cara a 2022, esperan que el italiano pueda seguir compitiendo. “Giovinazzi se queda como nuestro piloto reserva, la primera alternativa a los titulares. Está mostrando crecimiento cada año y espero que pueda quedarse en Alfa, se lo merece”, señalaba Mattia Binotto recientemente.

De momento el único piloto confirmado por Alfa Romeo es Valtteri Bottas. Falta por determinar quién será el sustituto de Kimi Raikkonen, que se retirará a final de temporada. Además de Antonio Giovinazzi, aspiran a su asiento Mick Schumacher y Calum Ilott. También Guanyu Zhou, al que Fernando Alonso ha dado la alternativa este año en Alpine. Según se ha publicado, el piloto chino estaría dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros por correr en Alfa Romeo la próxima temporada.

Haas ha renovado a Mazepin y espera a Schumacher

La decisión de Haas de renovar a Nikita Mazepin, cuyo padre también aporta una gran suma de dinero al equipo, hace que Mick Schumacher quiera cambiar de aires de cara a la próxima temporada. No obstante, si Alfa Romeo no le hace sitio en su escudería, todo parece indicar que el hijo del Káiser seguirá un año más en Haas.

Williams busca compañero para Alex Albon

El último movimiento del mercado lo ha realizado Williams, escudería gracias a la cual volverá Alex Albon a la Fórmula 1. Confirmada la marcha de George Russell a Mercedes, habrá que ver si Williams sigue confiando en Nicholas Latifi o si apuesta por cambiar por completo su alineación. De optar por esto último, Nick De Vries sería una opción.

