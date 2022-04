La tensión no sólo existe sobre el terreno de juego, sino que también aparece en retransmisiones como la que hizo en directo El Chiringuito sobre el City-Real Madrid. De hecho, hubo un momento en el que Josep Pedrerol y Javier Balboa se engancharon, un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. «Siempre me quieres echar la mierda encima», dijo el ex futbolista.

«Balboa, el victimismo tule es cansino. Cansino, cansino», respondió, que fue más allá cuando el ex madridista subió el tono: «Ponte en un púlpito, acepta lo que digan los demás. Lo de la mierda lo repites demasiado, el victimismo te sobra. Lecciones, las justas, tranquilo, te has metido con todo el mundo. Tranquilo, baja el bonito, majo, céntrate. Se acabó el pobrecito». Un pique no pasó a mayores porque en el programa nocturno volvieron a verse y ya habían hecho las paces.