Javier Balboa, uno de los clásicos colaboradores de El Chiringuito de Josep Pedrerol, anunció este lunes en directo que abandona el equipo del programa, pero no en lo que se refiere a las tertulias televisivas, sino que deja de jugar con sus compañeros en la Liga de Medios.

El ex futbolista del Real Madrid dijo adiós después de haber sido una pieza clave del equipo. “Seré un aficionado más”, comentó Balboa al anunciar la noticia de que se iba, una noticia con la que el propio programa jugó de manera ambigua dando a entender que abandonaba el programa en sí tras tantos años como tertuliano junto a Pedrerol.

😪»DEJO el EQUIPO de @elchiringuitotv». 👏»Seré un AFICIONADO más» La noticia más triste de @javibalboa85 que ha desvelado en #ElChiringuitoDeMega. ❤️¡TE QUEREMOS, AMIGO!❤️ pic.twitter.com/OQzMyv1ATU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2022



«Dejo el equipo de El Chiringuito, no estoy para jugar todas las semanas. Me cuesta mucho recuperar por el temas de las lesiones y demás. Hay gente que viene muy fuerte en el equipo, dar paso a la juventud, ser una aficionado más y estar con ellos. Es una pena porque llevo mucho tiempo, me lo paso bien y también choco mucho, pero todos se han portado bien conmigo. Tengo la rodilla muy mal y me genera otro tipo de lesiones musculares que cada vez me cuestan más recuperar porque no tengo tratamiento diario», dice.

Desde la cuenta del programa en redes sociales parecía que se iba del programa, por lo que después aclararon que lo único que abandona es el equipo de la Liga de Medios: «Tranquilos, Javi Balboa deja La Liga Press by Santander, pero no El Chiringuito!».