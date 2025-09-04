¿Por qué no juegan Morata, Carvajal y Rodri el Bulgaria – España de clasificación para el Mundial?

La selección española comienza este jueves su camino al Mundial 2026 y lo hace sin sus tres capitanes. Álvaro Morata, Dani Carvajal y Rodri Hernández son suplentes en el partido de España contra Bulgaria, el primero de la fase de clasificación hacia México, Canadá y Estados Unidos. Tres jugadores que son el buque insignia del equipo de Luis de la Fuente pero que cuentan con relevos de plenas garantías, como han demostrado a lo largo de estos meses, en los que las lesiones han marcado las convocatorias.

Álvaro Morata, recientemente fichado por el Como de Cesc Fàbregas, es suplente con España en este primer partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El delantero ha jugado los tres últimos encuentros del conjunto italiano, pero lo ha hecho saliendo también desde el banquillo. En este periodo de adaptación a su nuevo equipo, todavía no ha visto puerta, aunque sí que ha tenido buenas actuaciones, que le han llevado a seguir contando con la confianza de Luis de la Fuente, para el que es fundamental ya no sólo por lo que aporta sobre el verde.

Dani Carvajal, por su parte, vuelve con España casi un año después. La grave lesión de su rodilla puso en duda muchas cosas, entre ellas su continuidad con la Selección, puesto que a sus 33 años, era una incógnita saber cómo rendiría al recuperarse. Las dudas han terminado al verle con el Real Madrid en los primeros compases del curso. El lateral ha vuelto en plenas condiciones, dispuesto a competir por la titularidad en su club con Arnold y, de momento, no está claro por quién se va a decantar Xabi Alonso.

Sin embargo, aún es pronto para verle de inicio con España. Al menos, ahora. Ante Bulgaria, De la Fuente optará por Pedro Porro en su alineación titular. El de Leganés está plenamente recuperado y en forma, lo que le ha llevado a volver con la Selección en la primera convocatoria para la que ha estado disponible. Será, sin duda, un buen recurso para el seleccionador de cara a la segunda parte.

Tampoco estará de inicio sobre el césped el Balón de Oro. Rodri Hernández volvió con el Manchester City en la penúltima jornada de la pasada temporada, tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Desde entonces, sólo ha jugado un partido completo, el último contra el Brighton, en el que además los de Guardiola perdieron por 2-1, viendo como les remontaban. Su lugar lo ocupará en el pivote Zubimendi.