Bulgaria – España, en directo: sigue en vivo online el partido de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a la de Bulgaria en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente buscarán arrancar con triunfo en el Estadio Nacional Vasil Levski, pero tendrán que ir con todo y no confiarse para poder sumar esos tres primeros puntos a su casillero en un cuadro en el que están con Georgia y Turquía. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Bulgaria – España.

Bulgaria – España, en directo

La clasificación para el Mundial

España fue a parar al grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los de Luis de la Fuente se tendrán que enfrentar a Bulgaria, Georgia y Turquía para intentar estar en la próxima Copa del Mundo, pero no será nada sencillo. La selección española masculina arranca enfrentándose a los búlgaros y el próximo domingo frente a los otomanos, ambos a domicilio. En el siguiente parón recibirán a Georgia en el Martínez Valero y a Bulgaria. Para acabar, en noviembre, viajarán a tierras georgianas y todo concluirá contra los turcos, donde ya esperan estar clasificados para la cita mundialista de forma matemática.

Los descartes de Luis de la Fuente

Desde que Luis de la Fuente ofreció la lista de convocados para estos dos duelos del parón internacional, contra Bulgaria y Turquía, ambos a domicilio, se han producido varias lesiones, como la de Yeremy Pino o la de Gavi. Sin embargo, para este choque frente al combinado búlgaro el seleccionador nacional ha tenido que hacer dos descartes y Vivian y Jorge de Frutos han sido los escogidos para no sentarse en el banquillo en el Estadio Nacional Vasil Levski, por lo que tendrán que esperar su oportunidad al duelo del próximo domingo ante los otomanos.

Partidazo en Sofía

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bulgaria – España correspondiente a la jornada 1 del grupo E de la clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente esperan comenzar en el Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía, con buen pie para intentar cerrar lo antes posible su clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.