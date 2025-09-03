Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Bulgaria - España de la clasificación para el Mundial de 2026 Este Bulgaria - España corresponde a la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación del Mundial de 2026 Este partidazo entre Bulgaria y España se jugará en el Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía

La selección española de fútbol inicia su camino hacia el Mundial de 2026 enfrentándose a Bulgaria en Sofia. Los de Luis de la Fuente esperan poder sacar los tres puntos de este complicado encuentro que corresponde a la jornada 1 del grupo E, en el que también están Turquía y Georgia. De hecho, los otomanos serán el próximo rival del combinado nacional. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Bulgaria – España.

A qué hora juega el Bulgaria – España: el partido de la selección española

La selección española de fútbol masculino viaja a Sofía para enfrentarse a Bulgaria en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Los pupilos de Luis de la Fuente afrontan este choque como claros favoritos, pero son conscientes de que no pueden dar nada por hecho y tendrán que centrarse al máximo, ya que esta fase es muy corta y cualquier error les podría acabar costando caro y no estar en la Copa del Mundo del próximo verano.

Horario del España contra el Bulgaria del partido de clasificación para el Mundial 2026

La UEFA ha programado este emocionante Bulgaria – España que corresponde a la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 para este jueves 4 de septiembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa con las aficiones para que el balón ruede puntualmente en el Estadio Nacional Vasil Levski.

Dónde ver en directo gratis por TV y online el Bulgaria vs España

RTVE fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir los partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación del Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que el choque de los de Luis de la Fuente se podrá ver por TV gratis en abierto gracias al ente público.

Además, todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol masculino, además de los amantes del deporte rey, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 a través de la aplicación de RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web accediendo a ella con un ordenador de manera rápida y sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la fase de clasificación para el Mundial 2026, donde prestaremos especial atención a la selección española de fútbol masculino. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando termine publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde el Estadio Nacional Vasil Levski.

Dónde escuchar por radio en directo el Bulgaria – España

Todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol masculino que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 podrán escucharla por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Nacional Vasil Levski para contar todo lo que esté ocurriendo en el choque de los de Luis de la Fuente.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Bulgaria – España

El Estadio Nacional Vasil Levski, ubicado en la ciudad de Sofía, será el escenario donde se celebre este apasionante Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Este campo fue inaugurado en 1953 y tiene capacidad para acoger a algo más de 43.000 aficionados. El combinado búlgaro juega siempre como local en este recinto que lleva el nombre de un revolucionario que es considerado como un héroe nacional en el país.

La UEFA ha designado al árbitro serbio Srdjan Jovanivc para que imparta justicia en este apasionante Bulgaria – España de la jornada 1 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. A los mandos del VAR estará su compatriota Momcilo Markovic, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, si es necesario, recomendarle que vaya a mirarla al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Nacional Vasil Levski.