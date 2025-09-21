Carlos Sainz se convirtió en historia viva de Williams logrando el primer podio en cuatro años de la clásica escudería inglesa en una carrera del Gran Premio de Azerbaiyán en la que Max Verstappen sumó su cuarto triunfo en el Mundial de Fórmula 1 2025 escapándose en solitario desde la primera vuelta. El holandés, que llevaba un año y tres meses sin ganar dos carreras seguidas, recupera la senda de la victoria, apuesta porque ocurra un milagro para amenazar el título de los pilotos de McLaren. Fernando Alonso, decimoquinto en la enésima pifia de Aston Martin con las estrategias.

Oscar Piastri, líder del campeonato, no compareció tras su accidente en la salida y Lando Norris, séptimo, perdió una gran oportunidad de recortar 25 puntos y ponerse a seis de su compañero de equipo. George Russell remontó hasta la segunda posición y el otro Mercedes, Kimi Andrea Antonelli, no pudo cazar a Sainz y terminó cuarto. Liam Lawson cayó al quinto puesto, Yuki Tsunoda sexto y los Ferrari abajo del top 10, Lewis Hamilton octavo y Charles Leclerc noveno. Isack Hadjar, décimo después de amagar con no correr.

Un tercer puesto brutal de Sainz, que resistió a una salida convulsa en la que Piastri se quedó anclado en la parrilla y se estrelló después de ser superado por la mayoría de pilotos. El piloto español ocupó un lugar inusual para él en su temporada más aciaga en la F1 con un carrerón en el que marcó tiempazo tras tiempazo para colarse entre los grandes. Nunca dejó de serlo, pero que el resultado también lo refleje es sin duda un impulso bestial para él de cara al futuro.

Su verdugo por la segunda posición fue Russell, que cabalgó desde la vuelta 10 tras adelantar a Tsunoda y se llevó por delante también a Lawson, a su compañero de equipo y al propio Carlos. Cara y cruz para Williams porque en cambio, su compañero, Alex Albon, vio arruinada su carrera al provocar un choque con Franco Colapinto y ser sancionado en la primera mitad de la prueba.

Sainz celebra y Alonso acaba hundido

Y qué decir ya de Alonso. Que se acabe el año lo antes posible. Porque este domingo Aston Martin volvió a fastidiarle con una parada antes de tiempo en la vuelta 22 y desde entonces cayó en el absoluto hastío. Perjudicado por la sanción de cinco segundos, acabó detrás de los Haas, Oliver Bearman y Esteban Ocon. Éste había salido último. Williams sí acertó en la parada de Sainz y en la 28 comenzó a acelerar con el duro tras dar una exhibición apurando el blando. Bakú, definitivamente, era el circuito de los de Grove.

En los últimos coletazos le bastó con sostener a Antonelli, que no es poco, para subir a un podio más de nueve meses después. El anterior fue en Abu Dabi 2024 en su última carrera como piloto de Ferrari. Sainz sacó más de un segundo al italiano de Mercedes y pudo celebrar por todo lo alto su mejor día en este campeonato gris que ya no olvidará por esta espectacular actuación.