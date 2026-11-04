La misteriosa escala de Fernando Alonso en Perú antes del GP de Brasil… ¿para entrenar para el Dakar?

Fernando Alonso también está jugando al despiste con su participación en el Dakar 2027. El piloto español ha visitado Perú después de su abandono en el Gran Premio de México y antes de disputar el GP de Brasil y, lógicamente, la rumorología sobre si está entrenando de cara al Dakar se ha disparado. Hace unas semanas fue cazado probando el coche que pilotaría en la prueba tras desmentir su participación en la previa del Gran Premio de Singapur.

Fernando Alonso vivió un fin de semana amargo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 disputado el pasado fin de semana, donde no pasó de la Q1 en clasificación y sólo pudo completar seis vueltas en la carrera por culpa del motor Honda. El piloto asturiano abandonó una carrera antes de tiempo por séptima vez en la temporada y el próximo reto para el maltrecho AMR26 tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el GP de Brasil, que se disputará en Interlagos.

Entre medias, Fernando Alonso ha aprovechado para visitar Perú. El piloto español compartió su ubicación en las redes sociales y, lógicamente, la posibilidad de que esté entrenando para el Dakar 2027 ya está pululando en el ambiente. Las condiciones de este país serían proclives para practicar con el coche que pilotará en la prueba en uno de los pocos momentos libres que le deja el calendario de la Fórmula 1.

‼️ Fernando Alonso NO ha ido directo a Brasil 🇵🇪 Está en Perú… ¿Practicando para el Dakar? 👀 https://t.co/q3Zl2aESWm — Nachez (@Nachez98) November 3, 2026

¿Correrá Alonso el Dakar?

Fernando Alonso ya hizo algo similar a mediados del pasado mes de octubre, cuando fue cazado en Marruecos probando el coche del Dakar. El piloto asturiano fue visto pilotando, junto a Marc Coma, el Dacia Sandrider de Prodrive que para la carrera se transformará en un Aston Martin.

Fernando Alonso ha negado la mayor y aún no ha confirmado su presencia en el Dakar a pesar de las últimas informaciones y de que fue cazado probando el coche con el que participaría en la prueba. «He leído esos rumores, pero no creo que sea correcto. No creo que sean compatibles las exigencias de la Fórmula 1 con el Dakar. Se necesita de una buena preparación para estos desafíos, porque, aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requiere de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito», afirmó el asturiano.

«Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré, no será un rumor, y seré yo mismo el que lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado», dijo en la rueda de prensa previa al GP de Singapur de Fórmula 1. Esto podría estar cerca porque Sébastien Loeb, un histórico de la prueba, soltó la bomba hace unos días dejando claro que: «Es una posibilidad que corra el Dakar con Fernando Alonso».