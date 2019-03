El conjunto madridista podría sacar en total un máximo de 470 millones en ventas. Con ello se cubriría parte del desembolso que se hará en verano en fichajes. Bale, Mariano y Vallejo son los que más papeletas tienen para dejar el club.

El Real Madrid afrontará este verano una gran renovación de su plantilla. Los resultados obtenidos esta temporada distan mucho de lo esperado, por lo que desde el club se valora hacer una reestructuración del equipo. La palabra ahora la tiene Zidane, que será el encargado de hacer la ‘limpia’ en base al rendimiento que den los jugadores de aquí a final de curso. Pese a las especulaciones, el técnico aún no tiene ninguna lista negra, pero hay algunos nombres que empiezan a sonar para abandonar el club en el próximo verano.

Juntando todas las posibles salidas, el club podría sacar hasta 470 millones de euros. Con ello daría para cubrir gran parte -entre el 50 y el 70 por ciento- de lo que desde Chamartín se pretenden gastar en incorporaciones. Sin embargo, es improbable que los blancos consigan semejante botín, pues la lista de bajas seguramente no sea tan extensa.

El primer nombre en la lista y que tiene muchas papeletas para abandonar la disciplina madridista es Gareth Bale. El rendimiento del galés no es el esperado. Siempre ha estado cuestionado, pero ha sido este curso, tras la marcha de Ronaldo, cuando ha quedado en evidencia, al no ser capaz de coger las riendas del equipo en ningún momento de la temporada. El precio por el que se espera venderle es de 120 millones y hay equipos de la Premier interesados en él, como el United.

Otra de las posibles salidas es la de Marcelo. Con Solari en el banquillo estaba señalado, aunque la vuelta de Zidane le abre de nuevo las puertas del once y, por tanto, de continuar de blanco. La falta de minutos ante la explosión de Reguilón -cuyo rendimiento está sorprendiendo para bien- y los rumores, que no han parado de sucederse, de su posible marcha a la Juve con Cristiano hacen que sea uno de los candidatos a irse. El club podría sacar 80 millones de euros.

La misma cantidad pueden dar desde Inglaterra por Isco. El jugador tenía prácticamente los dos pies fuera del club con Solari, pero la situación ha dado un giro de 180 grados. Sentenciado y expedientado con el argentino, ahora está ante su oportunidad de reivindicarse y de demostrar que el club se equivocaría desprendiéndose de sus servicios.

Otro de los jugadores para el que su futuro ha dado un vuelco total es Ceballos. En este caso, de forma contraria al del malagueño. El ex del Betis fue el gran fichaje madridista hace dos temporadas, pero Zidane no contó apenas con él y su futuro el pasado verano parecía estar lejos del Bernabéu. Sin embargo, con la marcha del francés comenzó a jugar y es uno de los pocos que ha rendido de forma salvable este curso. Es a lo que se aferra para que el técnico vuelva a contar con él. Sino, el Madrid puede llegar a sacar hasta 30 millones.

Casemiro es otro de los señalados por su mal rendimiento este curso. No ha estado a su mejor nivel y Llorente le ha suplido con muchas garantías mientras que no ha estado. Su salida no es una de las que parece más probable, más aún sabiendo que fue fundamental en los esquemas de Zidane en su anterior etapa, pero en caso de darse podrían sacar en torno a 60 millones.

Otro de los jugadores con los que contó Zizou en su primera aventura en el banquillo blanco fue Lucas Vázquez. El canterano era el jugador número 12 del francés y con Solari era indiscutible. Sin embargo, la llegada de refuerzos podría dejarle sin hueco, lo que forzaría su salida. El club podría embolsarse otros 30 kilos.

Salidas esperadas

La más clara es la de James Rodríguez. Estaba ya estipulada desde hace dos veranos, una vez termine su cesión en el Bayern. Los alemanes están obligados a pagar 40 millones por sus servicios al término de la temporada. Los rumores sobre su vuelta al Bernabéu se han sucedido este curso, pero el retorno de Zidane le cierra las puertas por completo.

Desde el club piensan en el fichaje de mínimo dos hombres de corte ofensivo, lo que dejaría en la rampa de salida a Mariano. El delantero apenas ha contado con oportunidades desde su regreso del Olympique de Lyon en verano. Su marcha parece una de las más claras en el próximo mercado y la operación dejaría unos 30 millones en las arcas.

Por último, la llegada de Militao cierra por completo las opciones de Jesús Vallejo de continuar. El central no ha contado con las oportunidades esperadas. En parte, las lesiones han sido las máximas responsables de que el jugador no haya terminado de explotar en el Real Madrid. Su venta podría reportar a la entidad 10 millones.