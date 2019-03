El Real Madrid tiene nuevo entrenador, pero su reestructuración sigue en marcha de cara a la próxima temporada. La cúpula sabe que tiene que cambiar cosas para volver a ganar y el regreso de Zinedine Zidane vendrá de la mano de nuevas estrellas con las que reflotar un proyecto que verá salir a algunos de sus mejores jugadores de los últimos tiempos.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, aprovechó su intervención en El Chiringuito de Jugones para desvelar en exclusiva los nombres de los jugadores que causarán baja en el Real Madrid la próxima campaña. “Yo aquí hable de siete bajas y cuatro de las que voy a decir, están en esa lista”, comenzó.

“Casemiro tiene muchas papeletas porque a Zidane no le gusta demasiado. Es obvio que el jugador de golf Gareth Bale sale. Marcelo se marchará a la Juventus, porque Zidane también ha pedido un lateral izquierdo”, desveló Eduardo Inda. “Creo que con casi total seguridad, Ceballos. La gran duda es Isco Alarcón”, contó el director de OKDIARIO.

“Yo creo que podría salir Lucas Vázquez y algún jugador más. Para los que esperan que salga Ramos, Sergio se retirará en el Real Madrid”, concluyó Eduardo Inda en El Chiringuito.

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo puede calmar la mala relación de algunos jugadores con el cuerpo técnico, pero no frenará la limpia que parece necesaria en el Real Madrid para poder aspirar a todo. En ella entran jugadores que no cuentan con el beneplácito del nuevo mister, como es el caso de Gareth Bale y Dani Ceballos, y también otros que no pasan por su mejor momento físico y futbolístico, caso de Isco Alarcón o Marcelo.

La situación que más sorprende es la de Carlos Henrique Casemiro, un pilar para Zidane en su primera etapa en el banquillo, pero que en la presente temporada no ha encontrado el punto de forma y regularidad necesarias para continuar siendo un bastión imprescindible. Ahora, con la reestructuración a la vuelta de la esquina, el brasileño está también en el ojo del huracán con respecto a una probable marcha.

Por último, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo también están más fuera que dentro de los planes de Zidane de cara a la próxima temporada. Mientras el gallego ha cumplido ya un ciclo como jugador de rotación y se ha convertido en un elemento prescindible, las constantes lesiones han apartado a Vallejo de triunfar en el Madrid y su futuro está en una salida, que podría llegar como cedido o en forma de venta.