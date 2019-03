Inda: “Hazard, Mbappé, Pogba, Lucas y Mané son los fichajes que quiere Zidane”

Los fichajes que Zidane pidió en su día fueron los de Pogba, Lucas, Mbappé y Lucas. Repetirá esas peticiones en su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, además de añadir a Mané

Zinedine Zidane pidió en su día los fichajes de Mbappé, Pogba, Lucas y Hazard y lo volverá a hacer en su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid. El entrenador francés regresa con plenos poderes y la cúpula del club blanco intentará satisfacer al preparador galo con todo tipo de lujos para remodelar el equipo.

Así, Eduardo Inda adelantó en exclusiva en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones: “El objetivo número uno ya está fichado, que es Eden Hazard. El Real Madrid ya ha firmado un acuerdo con el jugador. El Chelsea tendrá que ver, 60 ó 70 kilos son mejor que cero”. “Hace siete años yo ya dije que el jugador que recomendaba Zidane al Real Madrid era Hazard”, anunció el director de OKDIARIO.

“La gran apuesta es Mbappé, el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada. Kylian tiene un problema, que todos los años se va ‘a la rue’, hay posibilidades de que venga”, dijo Eduardo Inda en el espacio de Mega. “Neymar es un gran jugador, pero Zidane es una persona de sentido común y sabe que traer a Neymar es un lío, que está todo el día de marcha y con los toiss”, añadió el director de OKDIARIO.

“A Zidane también le gusta un jugador que intentó fichar en 2017, que es Paul Pogba”, desveló el director de OKDIARIO. “El cuarto jugador que ha pedido Zizou también es francés y se llama Lucas Hernández“, añadió. “Ha pedido un mediocentro porque él no está muy convencido de Casemiro”, dijo Eduardo Inda en El Chiringuito. “También ha pedido a Mané, jugador del Liverpool, aunque le perjudica que juega por banda”, concluyó.

Mbappé, el deseado

Mbappé ha visto como su equipo ha caído a las primeras de turno en la máxima competición continental por segundo año consecutivo, y es consciente de que será difícil aspirar a ganar el Balón de Oro si no milita en un equipo ganador, no sólo en su Liga, sino también en Europa. En cualquier caso, sacar al futbolista del PSG no se antoja nada sencillo, pues es el gran reclamo del equipo en estos momentos incluso por encima de Neymar.

El caso de Pogba es diferente. El United pagó unos 115 millones de euros por él en agosto de 2016, ganándole la partida al Real Madrid, que no estaba dispuesto a llegar a esa cantidad para fichar al galo. El centrocampista no ha terminado de explotar y rayar a un gran nivel de manera regular, parece no ser del todo feliz en las islas. Por otro lado, tiene contrato hasta 2021 y todavía no ha renovado, lo que puede acabar siendo una baza para que el United se siente a negociar si llega alguna propuesta interesante por él.

Después están los casos de Hazard y Lucas. Zidane siempre fue un enamorado del juego del primero y es el fichaje a priori más asequible (el belga está como loco por jugar en el Real Madrid) mientras que la opción de Lucas es algo más complicada por su gran afinidad con el Atlético. El Bayern amenazó el pasado mes de enero con pagar su cláusula de 80 millones y será un gran rival en caso de que Florentino Pérez intente el fichaje del defensa francés.