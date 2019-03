Álvaro Benito fue destituido como entrenador del Juvenil B del Real Madrid después de que el ex futbolista hiciera unas duras críticas a algunos de los jugadores del primer equipo en el Clásico de Copa del Rey. Sergio Ramos, Toni Kroos y Casemiro fueron los principales responsables de la eliminación en Copa de los blancos, según Benito

Este jueves se conocía la destitución de Álvaro Benito como entrenador del Juvenil B del Real Madrid, puesto que ahora ocupará Raúl González. El ex futbolista fue cesado de su cargo tras criticar en la Cadena Ser el nivel mostrado de jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, entre ellos Casemiro, Kroos y Ramos, durante el Clásico de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.

“El problema está en jugadores que están muy lejos de su nivel pero muy, muy, muy lejos”, insistía Álvaro Benito en los micrófonos de la Cadena Ser donde ejerce de comentarista, tras el Clásico del Santiago Bernabéu que supuso la eliminación en Copa de los blancos.

El ex futbolista aclaraba quiénes eran esos jugadores. “Hablo de Casemiro, que para mí no está ni para jugar un minuto ahora mismo en el Real Madrid; Kroos cuando va el viento a favor pues navegamos fantásticamente, cuando va el viento en contra no sacamos ni el barco al mar y alguno más por ahí. Los dos primeros goles son muy evitables”, comentaba Benito.

“Los goles son muy evitables, en el primer gol yo no sé si Ramos está tocado después del encontronazo de la primera mitad pero va muy blando, un balón que es suyo para evitar el lanzamiento de Luis Suárez” señaló en referencia a la actuación del capitán del Real Madrid en el primer gol de los azulgranas.

“Mientras no tenga contundencia en las áreas…”

“La segunda acción es un despiste tremendo, el Barcelona no necesita hacer ni una buena jugada para ganarte la espalda, el repliegue de Casemiro es al trote…”, insistía en el bajo nivel del brasileño. “Quiero quedarme con lo positivo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Solari y tiene que estar fastidiado, ha planteado un buen partido, siendo valiente…”, decía sobre el juego que había propuesto el técnico argentino, aunque no obtuvo el final esperado.

“El Real Madrid ha sido superior en el desarrollo del juego pero nada más, es que esto no… cuando nos contaban películas del Oeste desde el otro lado…es que esto va por goles y el Madrid mientras no tenga la contundencia en las áreas yo creo que este año va a sufrir porque el día que juegas bien y haces un buen partido el Barcelona te gana 0-3″, concluyó.