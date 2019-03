La llegada de Zinedine Zidane supone un nuevo punto de partida para toda la plantilla blanca tras la desastrosa temporada del equipo en la que habían quedado señalados un buen grupo de jugadores. El francés avisa que el que se gane su sitio en el campo, podrá seguir en el Real Madrid y asegura a sus futbolistas que "aquí no hay listas negras"

La llegada de Zinedine Zidane, el hombre de las tres Champions en dos años y medio, supone una bocanada de aire fresco, revitalizador, para el Real Madrid. El francés ha actuado como ese extintor de incendios que apaga el fuego al instante. Su aterrizaje de nuevo en el Santiago Bernabéu supone un nuevo punto de partida para club, equipo y jugadores tras un temporada en la que el caos había colonizado hasta la raíz y, en marzo, estaba fuera de la lucha por cualquier título. Ni Liga, ni Copa del Rey ni Champions League…

Zizou ha querido mandar un mensaje muy claro a la plantilla en su primer día de vuelta en Valdebebas. Es obvio que el francés ha estado muy atento en el día a día del Real Madrid desde la lejanía, sin interferir como es obvio, pero siguiendo la evolución –o involución– de los que fueron sus jugadores y los nuevos. Lo que sí tiene claro el técnico con todos y cada uno de ellos es que ninguno tiene la cruz puesta de aquí a final de temporada y que todos tendrán oportunidad en estos once partidos para ganarse un sitio en el conjunto blanco de la próxima temporada.

“Aquí no hay ninguna lista negra, el que se lo gane en el campo se va a quedar“, ese fue el mensaje del entrenador blanco a su plantilla en un vestuario que ha quedado muy tocado y señalado durante toda la temporada. No quiere sentenciar a nadie Zidane a tenor de lo acontecido hasta ese momento y quiere otorgar el beneficio de la duda y la oportunidad de redención a todos y cada uno de sus jugadores. Es evidente que el francés tiene predilección por ciertos jugadores que podrían salir beneficiados de su retorno, algo que ya denostó en su anterior etapa, pero no quiero escuchar que alguno de sus jugadores está sentenciado con su vuelta. Tiene oportunidades para todos.

De hecho, otro de los mensajes que ha lanzado a todos sus jugadores, tranquilizándoles, es el de la inexistencia de una “lista negra”. Zidane ha destacado y dejando bien claro que ni el propio club ni él han elaborado una lista negra y que todas las decisiones que se han de tomar con respecto a la confección de la plantilla se tomarán al término de la temporada, una vez tomado como examen lo que resta de marzo y los meses de abril y mayo. La Liga será el termómetro del galo para evaluar quién se queda y quién se va.