La vuelta de James Rodríguez al Real Madrid es imposible con la llegada de Zidane. El colombiano se marchó por su mala relación con el técnico y con el regreso de Zizou, su vuelta a la casa blanca se frustra. Además, el colombiano ha revertido su situación en el Bayern de Múnich, donde vuelve a ser titular indiscutible y los bávaros ahora sí están seguros de ejecutar su opción de compra por 40 millones

Hasta el 11-M, el día del retorno de Zizou, una de las principales opciones de refuerzo del Real Madrid de cara al próximo curso era la de James Rodríguez. El colombiano termina su cesión en el Bayern de Múnich en junio y, aunque los alemanes están por contrato obligados a ejercer la opción de compra, los rumores sobre su regreso no han parado de sucederse. Los blancos, además, estaban dispuestos a quedarse con él una vez finalizase su préstamo en la entidad alemana. Sin embargo, la llegada de Zinedine Zidane imposibilita la vuelta del cafetero.

La operación ha quedado ahora congelada con la vuelta de Zidane a la entidad blanca. Fuentes del entorno íntimo de Zizou aseguran que el técnico francés no quiere a James Rodríguez “ni en pintura”. El colombiano salió del conjunto blanco en el verano de 2017 tras la consecución de la Liga y la Champions por sus desavenencias con el técnico madridista, pese a que el propio jugador negó problemas con el galo. James no contaba con los minutos suficientes y su malestar provocó su salida. Quería tener el mismo estatus de estrella que la BBC y Zidane no estaba dispuesto a dárselo.

El Real Madrid anunció por sorpresa la vuelta de Zidane ocho meses después de su dimisión. El conjunto blanco se encuentra inmerso en una tremenda crisis y el francés ha acudido al rescate. Pero su regreso fulmina la posible llegada de James Rodríguez una vez finalice su cesión en Alemania, algo que se barajaba como una opción bastante probable.

El desempeño de James en el conjunto bávaro ha sufrido varios altibajos. El jugador no es indiscutible y no termina de cuajar una buena relación con Niko Kovac. Los rumores de su posible vuelta al Real Madrid no han parado de sucederse desde que comenzase la temporada, algo que ha quedado frustrado con la vuelta al banquillo madridista de Zizou.

El colombiano no ha parado de hacer guiños a la entidad madridista durante este curso. El jugador no tenía asegurada su continuidad en el Bayern, pues el club no estaba por la labor de hacer frente a la cláusula del contrato que les obligaba a hacerse de pleno con sus servicios una vez terminasen los dos años de cesión. La situación contaba con el beneplácito del conjunto madridista, pues a la vista de cómo se está desarrollando la temporada, la vuelta de James se veía como una buena oportunidad de reforzarse para la próxima temporada.

Ahora, con Zidane de nuevo a los mandos del Real Madrid, la vuelta de James Rodríguez es sencillamente imposible.