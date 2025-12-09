Las redes sociales arden con este vídeo del mítico Cuauhtémoc Blanco, El ex delantero del Real Valladolid e internacional con México, agrede al portero Sergio Rodríguez En el Clásico de leyendas que enfrentó a América y Chivas hace unos días

Las redes sociales arden. Ha salido a la luz un vídeo en el que el mítico Cuauhtémoc Blanco, ex delantero del Real Valladolid e internacional con México, agrede al portero de de Chivas durante un partido de leyendas disputado hace unos días. El que fuera ariete de América, representando a este club y disputando el gran Clasíco contra Chivas, fue protagonista por esta tremenda agresión a Sergio Rodríguez, que antes le había empujado en una acción en el área.