El FC Barcelona ya está estudiando todos los escenarios posibles tras el nuevo rapapolvo que sufrió esta semana en la Champions League ante el Bayern de Múnich (0-3). La destitución de Ronald Koeman como entrenador culé es una de ellas. El entrenador tiene ya un ultimátum por parte de la Junta Directiva de Joan Laporta con la disputa de los próximos partidos. Ante tal situación, el club pensó en una alternativa de la casa y el nombre de Jordi Cruyff como primera opción.

El Barça ha vuelto a contactar con Cruyff para que reconsidera su postura con respecto a la posibilidad de ocupar el banquillo culé si se llega al extremo de la destitución de Koeman en estos momentos de debilidad del técnico en su puesto. Las últimas declaraciones del holandés, donde ha sido muy crítico con las filtraciones de Joan Laporta y ha reconocido cierta tensión con el presidente, no han sentado bien a la cúpula, tampoco el descalabro ante el Bayern y el planteamiento del equipo.

Desde la entidad se le ha dado un ultimátum a Koeman. Las sensaciones que arrojó el partido ante el Bayern preocuparon mucho a los dirigentes culés que llegaron a reunirse de urgencia durante la madrugada del partido ante los alemanes. Laporta, Yuste y Alemany charlaron largo y tendido sobre todo y, evidentemente, el puesto del holandés. Se le ha otorgado un plazo de cuatro partidos antes de tomar decisiones drásticas, los tres próximos ligueros y el siguiente de Champions League. Se espera el pleno de victorias en ellos ante el mes de octubre que se avecina con duelos ante Atlético de Madrid, Valencia y el Clásico ante el Real Madrid.

Pese a que el desembolso sería importante para su marcha prematura, el club estudia y trabaja ante esta posibilidad drástica. Se le dio confianza a Koeman tras el buen trabajo de la pasada temporada. El hecho de ser un entrenador elegido por Bartomeu molestaba a Laporta, pero se tomó la decisión de seguir contando con él tanto económica como deportivamente.

Pero la situación ahora es muy diferente que hace unos meses y se plantea seriamente la posibilidad de su despido. Ante esto, Jordi Cruyff era el elegido. Es un hombre de la casa, que conoce la filosofía de la entidad precisamente porque la lleva en los genes. El hecho de ser hijo de Johan pesa también en esta decisión que sería un giro importante para el club. Además, en términos económicos, sería la opción más sencilla. Aunque el Barça se ha encontrado con dos negativas ya. La primera durante los primeros contactos. La segunda estos días cuando desde el área de fútbol, la suya, era repreguntado por esta posibilidad.

Según Sport, Cruyff ha dicho nuevamente que no al Barça. Jordi no se ve en el banquillo pese a la insistencia desde el club para que asumiera él el cargo si se toma la decisión de rescindir a Koeman. En una entrevista pocos días después de su llegada, afirmó que «ni en mi cabeza ni en la de nadie del Barça está la idea de que sustituya a Koeman; me parecería muy feo por mi parte, tengo principios». Tiene buena relación con su compatriota. De momento, esta opción se esfuma y desde la cúpula tendrán que buscar un nuevo nombre que encaje en el actual escenario del club si decide concluir con la relación con el entrenador holandés.

Jordi Cruyff tardó en llegar con el nuevo mandato de Joan Laporta ya en marcha. Su nombre apareció durante la campaña electoral del ahora presidente pero no fue hasta junio cuando se hizo realidad. Fue entonces cuando se anunció su vuelta al Barça, una vez que rescindió su contrato con el Shenzhen FC de la liga china, donde estaba entrenando. Su labor dentro del club estaría desligada de los banquillos e iba directo al área de fútbol junto a hombres importantes como Ramon Planes (secretario técnico) y Mateu Alemany (director de fútbol). Él es un asesor más dentro del equipo.