La noche negra de Champions League en el Camp Nou con la goleada del Bayern de Múnich no hizo más que constatar en qué punto está el Barcelona y, por ende, en qué lugar queda Ronald Koeman. Al Barça se le vieron sus costuras, su inferioridad y el poco fondo de armario que tiene en estos momentos con una plantilla que ha bajado un escalón y que está siendo golpeada por las lesiones cada semana. El entrenador holandés, tras el descalabro europeo en el primer round de la fase de grupos, tiene ya un ultimátum por parte de Laporta.

Las sensaciones dicen mucho. Justo tras el partido ante el Bayern, el presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany tuvieron un reunión de urgencia en las instalaciones del Camp Nou. Lo que presenciaron ante los alemanes en su casa fue doloroso e indignante como apuntó el Laporta en un vídeo al día siguiente de la debacle. En el mismo, no hizo ninguna referencia hacia el entrenador pese a que días atrás le ratificaba públicamente y pedía paz ante el cruce de declaraciones que hubo entre él y el holandés, donde este último se quejaba de las filtraciones a la prensa. Pese a ello, este jueves, en la reunión de la Junta, algunos directivos pidieron la cabeza del entrenador.

Koeman aguanta, pero los resultados lo cambian todo. Lo que está sucediendo es un escenario que se contemplaba, que era posible y real, pero en ningún momento imaginaron que podía darse con tal crudeza. Así lo veía la cúpula y es por ello que el golpe de realidad obligó a reformular las cosas y hablar sobre lo sucedido la misma noche de la derrota en Champions. El plan es claro: Koeman seguirá al frente del banquillo y de él dependerá el cambio de dinámica del equipo en las próximas semanas y fechas. El tiempo, dos semanas.

El Barça debe afrontar en dos semanas cuatro partidos teóricamente plácidos. Tiene tres compromisos de Liga seguidos ante Granada, Cádiz y Levante, siendo solo el encuentro ante los gaditanos a domicilio. Tras estos tres, viaje a Lisboa para enfrentarse al Benfica en la segunda jornada de la fase de grupos. Cuatro partidos para comprobar cómo puede voltear la situación el holandés, recuperar el buen juego y resolver todos los encuentros con pleno de victorias.

La indemnización, un problema

Ese es el tiempo que se toma el Barça para ver cómo evoluciona el equipo y cómo doma Koeman la situación. Después, llegarán partidos importantes en el mes de octubre con encuentros ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y visitas del Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid al Camp Nou. En la entidad son conscientes de que echar a Koeman es un coste que no están dispuestos a asumir en un principio. Los 10 millones que costaría su adiós prefieren invertirlo en algo más productivo y no en su obligada marcha.

Pero la realidad es que solo el rumbo deportivo determinará el tiempo que continúa Koeman en el banquillo del Barça. A Laporta no le va a temblar el pulso para echar al holandés si los resultados no le acompañan. «Os pido confianza, confianza para las personas que estamos dirigiendo el club. Necesitamos este margen de confianza y no tengáis ninguna duda, lo arreglaremos», decía en su vídeo público en otro gesto de fuerza del presidente, que apunta a que tomará medidas si la imagen sigue siendo la misma.

Koeman, por su parte, echa balones fuera. «Es lo que hay», decía tras el partido, quejándose de la plantilla que se le quedó y las diferencias que había entre la suya y la del Bayern. Excusas. También pone el foco en los servicios médicos y la gestión que han llevado a cabo con diferentes jugadores. Los más flagrantes, los de Philippe Coutinho –ya recuperado–, Ansu Fati o el reciente de Martin Braithwaite. A eso se agarra el holandés para justificar la falta de potencial de su equipo.