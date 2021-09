Koeman está ratificado y sentenciado a la vez. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha pedido paciencia y se ha mostrado dolido e indignado como todos los culés por la debacle ante el Bayern. Su relación con el técnico está rota y sólo la imposibilidad de afrontar los 10 millones de su finiquito permiten al holandés seguir en el banquillo del Camp Nou.

La goleada de Champions ante el Bayern tiene mucho más recorrido que el 3-0. La imagen del Barcelona, impotente, bloqueado y menor, frente a los alemanes a medio gas deja tocadísimo a Koeman, no sólo a ojos de Laporta, que nunca ha tenido confianza en él porque era el técnico de Bartomeu, sino también para la prensa especializada y la afición.

Koeman, más que tocado, está hundido. Su continuidad en el banquillo del Camp Nou, eso sí, no corre peligro porque el Barcelona no está en condiciones de afrontar el finiquito que le correspondería al técnico holandés: 10 millones de euros. Dicho de otro modo, Koeman se queda porque no hay dinero para echarle.

Laporta y Koeman no han dejado de tirarse chinitas en las últimas dos semanas. El presidente, que filtró las condiciones que le pedía el club al técnico para seguir en el cargo: jugar 4-3-3, un fútbol ofensivo y utilizar a jugadores de la cantera. El técnico, porque no se ha mordido la lengua ni en rueda de prensa ni en entrevistas. «Si el Barcelona tiene futuro es gracias a mí», llegó a decir el técnico azulgrana en una televisión de su país.

Las lesiones mandan a Koeman a la enfermería https://t.co/gO2mvquk7s — okdiario.com (@okdiario) September 15, 2021

El presidente del Barcelona heredó un entrenador que no quería y no pudo colocar a Xavi Hernández en el cargo. Koeman se quedó de rebote y con rebote, porque el técnico holandés no es de los que les gusta que le impongan nada. Ahora, confirmada la devaluación de la plantilla con las salidas de Messi y Griezmann, el futuro del entrenador en el banquillo parece amortizado.

Koeman está sentenciado y sólo falta ponerle la fecha de su caducidad como entrenador del Barcelona.