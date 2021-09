Ronald Koeman no se muerde la lengua. El técnico del Barcelona ha sacudido al presidente en una entrevista concedida a una televisión de su país. «Laporta habló demasiado y no fue prudente, si el Barça tiene futuro es gracias a mí», dijo el técnico holandés.

El entrenador azulgrana volvió a desatarse dialécticamente en un medio holandés, la televisión NOS, para mandar otro recado, explícito y directo, al presidente Joan Laporta, después de que el máximo mandatario del Barcelona hablara públicamente sobre las condiciones del contrato de Koeman con el club azulgrana.

Koeman, que termina contrato con el Barcelona en junio de 2022 cuando acabe esta temporada, afirmó que su relación con Joan Laporta ha cambiado a mejor en las últimos días, pero no se cortó al reconocer que le molestó que el presidente hablara en la prensa sobre su contrato y sobre su trabajo con el equipo.

«Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente en dos ocasiones», soltó Koeman, que añadió: «Eso se puede hacer en privado. Me gusta cuando un presidente está comprometido y hace preguntas, sólo que eso no debe pasar en la prensa. Ese era el problema».

Koeman quiere seguir

Koeman, sin embargo, aseguró en la misma entrevista que tras todo lo sucedido durante el pasado verano siente la confianza de Laporta y de las altas esferas del club azulgrana. «Empezando por el presidente, tengo la sensación de que todos estaban completamente detrás de mí. Los jugadores, el resto del personal y los demás miembros de la junta», dijo el entrenador azulgrana.

Además, Koeman reconoció que le gustaría seguir en el Barcelona después de esta temporada y lo hizo con una frase en la que sacó pecho por su trabajo: «Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien. Gracias a mí, este club tiene futuro».

Por último, Koeman fue realista al poner un plazo de dos temporadas par que el Barcelona vuelva a ser un equipo competitivo en Europa como lo fue años atrás: «Nos faltan dos años para volver a luchar con equipos como el Manchester City o el Chelsea. Hay que aceptar que no podemos hacer cosas que se deberían hacer. Es el momento de los jóvenes. Hay que centrarse y darles la oportunidad. Deportivamente, este club siempre será bueno. La pregunta es, ¿puedes volver al nivel para ganar la Champions y ser el mejor de España durante varios años seguidos? Ese no es el caso en este momento».