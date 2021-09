Joan Laporta y el Barça plantearon a Ronald Koeman recientemente la posibilidad de ampliar su contrato. Pese a las filias iniciales, el presidente culé confía en el holandés para controlar el timón del barco blaugrana. Actualmente tiene firmado hasta 2022 y las condiciones que se pusieron encima de la mesa para concretar su continuidad son muy exigentes. Entre ellas están ganar LaLiga o Champions League, jugar con el esquema 4-3-3 y darle oportunidades a dos jugadores que el club considera estratégicos: Riqui Puig y Samuel Umtiti. Al técnico le ha generado de nuevo un gran malestar las filtraciones a los medios y ha dejado claro que son condicionantes que vulneran su poder como entrenador.

«Hay cosas que hablamos dentro del club que no pueden salir», decía Ronald Koeman en una de las entrevista que ha concedido a medios catalanes esta semana, esta frase en concreto para Mundo Deportivo: «Es normal que hablemos de temas, del futuro, de los jugadores, del sistema por ejemplo, y yo soy partidario del 4-3-3, pero hay partidos y momentos durante la temporada en que se puede cambiar. Los mejores datos del equipo del año pasado han sido con el 3-5-2».

A Koeman le genera malestar la vulnerabilidad que tiene al frente del equipo, expuesto continuamente pese a las concesiones que ya ha ido acometiendo, más allá de la reducción salarial pactada. «El presidente hizo muy bien, hizo lo que tiene que hacer como presidente, no dejar dudas sobre el entrenador. Todo depende de los resultados para cualquier entrenador pero creo que había dudas, había cosas que han salido en la prensa, temas del sistema de juego, de Riqui Puig, de Umtiti y algo más…», manifestaba el holandés, contrariado con la situación, dejando claro que él necesita más poder en este sentido: «Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador. Y no puede ser que haya dudas porque si hay dudas sobre la mesa, el entrenador no tiene este poder. Yo soy alguien fuerte mentalmente, yo soy el mismo, pero necesito la ayuda, el apoyo, por parte del club».

No tiene pelos en la lengua Koeman cuando se tratan estos temas. Es un hombre de club, barcelonista acérrimo, pero piensa que no se le está protegiendo ante la opinión pública con las filtraciones sobre su posible renovación y pide más a Laporta: «Me gusta tener un presidente futbolero, que le guste hablar con los futbolistas, venga a los entrenos. Me gusta poder hablar con él, pero también es cierto que estas conversaciones deberían quedar en privado. A veces salen muchas cosas en la prensa y hemos de protegernos un poco más. Pero prefiero cerrar este tema. El presidente ya fue claro en este sentido».

El holandés tuvo que responder a los diferentes aspectos que se contemplan para su renovación, entre ellas ganar LaLiga o la Champions. Él es claro y realista, sabe la situación deportiva actual y que pese al potencial de su plantilla, muy joven, están un paso atrás que otras potencias: «Estando en el Barça, en cualquier momento y en cualquier año, hay que aspirar al máximo, pero también hay que ser realista en dónde está el equipo. Este equipo tiene muchísimo futuro porque hay jugadores que son muy jóvenes, de 17 a 21 años. Con estos jugadores juntos, en cuatro años, el Barça tendrá un equipo muy fuerte. Si yo tengo todos los jugadores disponibles es una cosa… No es para buscar excusas pero nos faltan Ansu Fati, Dembélé, Agüero, Coutinho… Son cuatro jugadores que pueden dar mucha efectividad al equipo y que últimamente nos faltan. Y hay que saber que si tenemos todos los jugadores disponibles tenemos un equipo fortísimo y podemos aspirar a todo. Como siempre, a final de temporada se pueden sacar conclusiones de qué hemos ganado, qué no hemos ganado, en qué hemos fallado, y la última palabra siempre es del presidente en el tema del entrenador».

Sobre la posibilidad de dar más minutos a Samuel Umtiti o Riqui Puig, dos futbolistas que no son de su agrado, el holandés relativizó: «No doy oportunidades a jugadores buscando lo mejor para el club y buscando ganar un partido. No quiero hablar de Umtiti y de Riqui, sino que hablo en general. El entrenador busca siempre el equipo más fuerte y cada uno tiene sus oportunidades y puede demostrar al técnico en los entrenamientos que se merece más oportunidades. Si no es así, es decisión del técnico porque hay competencia».

«Yo voy a cambiar igualmente el 4-3-3 si pienso que hay que cambiarlo», lanzaba Koeman dejando claro que no se fija líneas rojas con el sistema y que será él el que tome la decisión de la formación, sirva o no para su renovación: «Y si tengo que hacerlo con otros jugadores, lo hago. Porque yo busco lo mejor para el equipo y para el club. Ya lo sé, al final todo depende de ganar. Eso no hace falta decírmelo, ya lo sé yo. Pero en el sistema de juego y en qué jugadores juegan en el once inicial, manda el entrenador».