La increíble racha europea del Bodo/Glimt que le convierte en un coco en Champions

El Bodo/Glimt ha hecho historia al clasificarse para los octavos de final de la Champions League. Los noruegos se han cargado al líder de la Serie A y vigente subcampeón de la competición, el Inter de Milán, ganándole los dos partidos del playoff, tanto en su campo como en el Giuseppe Meazza. Pero esto no es nada nuevo. Han ido de menos a más en el campeonato, terminando la Fase Liga con dos victorias frente a dos gigantes del fútbol europeo, Manchester City y Atlético de Madrid.

Estos dos triunfos les permitieron meterse en la siguiente ronda en el puesto 23. Se colaron de manera in extremis y se han convertido en la gran revelación de esta edición de la Champions. El Bodo/Glimt lleva cinco partidos sin perder, y los cuatro últimos los ha ganado todos. Su última derrota fue en casa contra la Juventus el 25 de noviembres. Aquel día la Vecchia Signora se impuso por 2-3 gracias a un gol de Jonathan David en el 91.

Desde entonces han sumado una racha increíble de un empate y cuatro victorias, que les ha llevado hasta los octavos de final. Todo comenzó con el empate a dos ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Muchos pensaron que sería un hecho aislado, pero en la siguiente jornada superaron al Manchester City, candidato al título y campeón en 2023, por 3-1.

Hasta esa victoria, los noruegos ocupaban los últimos puestos e la clasificación con 3 puntos por sus tres empates frente a Slavia de Praga, Tottenham y Borussia Dortmund. Todo hacía pensar que eran uno de los equipos más asequibles de la competición, su situación en la tabla así lo indicaba también, pero nada más lejos de la realidad. Ganaron al City y luego asaltaron el Metropolitano para sellar su pase entre los 24 mejores.

Una cenicienta convertida en coco

En casa eran fuertes y se decía que lejos de su estadio bajaban el nivel, pero dieron otra sorpresa y ganaron al Atlético de Madrid. Se metieron en el playoff como posible rival del Real Madrid. Finalmente, los blancos evitaron al conjunto noruego y les tocó el Benfica. Parecía que el Inter salía ganando con el sorteo, pero no ha sido así.

El Bodo/Glimt ha pasado de ser una de las cenicientas de esta Champions a convertirse en un coco. Los equipos no quieren verles ni en pintura ahora mismo. Se han cargado al vigente subcampeón de la competición con un global de 5-2 en la eliminatoria, ganando los dos partidos y siendo superior a los italianos.

En la próxima ronda se podrían volver a ver las caras con un viejo conocido, el Manchester City, al que ya ganaron en Bodo, un pequeño municipio de Noruega con poco más de 53.000 habitantes, situada a 300 kilómetros del círculo polar ártico. Ahora se podrían volver a enfrentar por un puesto en cuartos de final, lo que haría su machada aún mayor. El otro rival en octavos podría ser el Sporting de Lisboa. De superar esta ronda se medirían a uno de los dos grandes cocos, Bayern o Arsenal.